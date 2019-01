Lo que debes saber antes de crear una Startup

Kambista, la primera casa de cambio digital peruana, llegará al término del 2018–con solo dos años de iniciadas sus operaciones–habiendo alcanzado los 130 millones de dólares en transacciones y un crecimiento en ingresos de más de 1000% con respecto al año anterior, superando altamente las metas planteadas. Lo anterior, le permitirá iniciar actividades en nuevos mercados de la región y ofrecer más beneficios a su cartera de clientes.

A raíz del éxito cosechado por la Fintech, Daniel Bonifaz, CEO y Co-fundador de Kambista, ofrece 5 consejos a los emprendedores que desean aventurarse a crear una Startup:

Elige bien a tu equipo de trabajo

Una de los factores más importantes al momento de crear una Startup es decidir bien el equipo que va a conformarla. Al comienzo, es necesario que cada miembro tenga un rol determinado y distinto al del resto, eso permite la eficiencia en el trabajo y facilita las relaciones interpersonales. La sociedad es como un matrimonio, los socios deben admirar el trabajo que hace el otro, así como respetarlo.

Busca una idea que te apasione

La idea que se pretenda desarrollar como emprendimiento siempre debe generarle pasión al emprendedor y el deseo de ponerla en práctica a como dé lugar, sin esto será muy complicado que la empresa progrese. Ello, es fundamental, ya que la competencia, la falta de capital, entre otros factores puede amenazar el proyecto de muchas formas; sin embargo, la pasión será la que finalmente determinará si el mismo superará esos obstáculos o no.

Busca un mercado no atendido o atiéndelo de una manera innovadora

En el caso de Kambista, señala, Daniel Bonifaz, CEO y Co-fundador de la empresa: “Habían solamente dos opciones para cambiar dinero en el mercado peruano: a través de bancos (pero a precios poco convenientes) o en la calle, lo cual es inseguro. Kambista nace con los mismos precios de la calle, con el distintivo de ofrecer seguridad y comodidad al cliente, al permitirle hacer la transacción en el momento y lugar donde le sea más conveniente. Considero que es justamente ahí donde radica nuestro éxito, haber encontrado una solución sencilla a un problema común: la necesidad existente de las personas por cambiar dinero de una manera segura y a una tasa de cambio amigable”.

Sé tolerante y aprecia las derrotas

El fracaso debe ser siempre entendido para el emprendedor como una oportunidad de aprendizaje. “De lo que más he aprendido en mi vida ha sido de los errores o fracasos, porque me han dado la oportunidad de volver a intentarlo y hacerlo de mejor manera”, comentó Bonifaz.

No te rindas

Siempre para tener éxito hay que adelantarse, tener visión y confiar en que se puede se puede lograr lo propuesto si se pone el esfuerzo necesario. Ahora, en el camino mucha gente será escéptica y dirá que es muy complicado o que uno está arriesgando demasiado. Y pues sí, un emprendedor no puede llamarse así si se rehúsa a tomar riesgos, ya que son personas que tienen el coraje de ver que el horizonte puede estar nublado, pero igualmente lanzarse a intentarlo por conseguir sus objetivos. No obstante, ser arriesgado no significa ser improvisado, debe haber fundamentos y la determinación para asumir todo tipo de riesgos, con la finalidad de afrontarlos de manera exitosa.

