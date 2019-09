Lima vibró con “ABBA THE SHOW” y una noche mágica

Fue una noche mágica y de sould out. El centro de convenciones María Angola en Miraflores, prácticamente estalló de emoción cuando la banda tributo “Abba The Show” apareció en escena para interpretar el clásico “Waterloo”, una bandera peruana se lucía colgada del teclado. El público inmediatamente se paró de sus asientos para bailar y cantar a viva voz.

El escenario, los cantantes, los músicos, los vestuarios, todo hizo retroceder el tiempo e imaginarnos que vivíamos nuevamente la época de los años setenta. Las voces de los artistas suecos Camilla Dahlin, Katja Nord Mats Nonander, Fin Sjober y Lage Wellandere recrearon a la perfección los registros vocales y visuales de los integrantes originales.

Luego siguió “Mamma mía” otra leyenda musical que hizo emocionar a los asistentes. Con el tercer tema “I do, I do, I do”, Ulf Andersson, reconocido músico y saxofonista de Abba original, se lució en el escenario y recibió grandes aplausos. De ahí llegó otro inolvidable “Fernando” y un medley de “I have a dream”, Slipping through my fingers”, “Honey, honey, honey”, “SOS” y “Our last summer”.

La gran sorpresa que “Abba The show” dio a sus seguidores, fue la gran interpretación de “Chiquitita”, en español. Y es que todo hacía parecer que se escuchaba a los verdaderos ABBA. Le siguieron otros éxitos como “Voulez vous”, “Take a chance on me” y “Super trouper”, “The winner takes it all”.

En algunas ocasiones los cantantes dieron las gracias en español y hasta dijeron: es una gran noche, una noche mágica”. El gran momento llegó cuando se escucharon los primeros compases de “Dancing queen”, definitivamente uno de los temas favoritos de ABBA.

El cierre con broche de oro, fue con la canción “Thank you for de music”, cantantes y músicos se colocaron todos adelante emocionando aún más a la concurrencia que no dejó de ovacionar y aplaudir durante las dos horas de un show espectacular que quedará en la recuerdo de un gran tributo.