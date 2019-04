La prioridad regresa a los niños del semillero Euroshop de Surf

Luego de la fecha de La Liga Mundial de Surf, desarrollada en el balneario de Punta Hermosa, donde lamentablemente los peruanos no tuvieron la oportunidad de acceder a las finales, la prioridad en este deporte pasa ahora nuevamente a los niños y adolescentes, quienes participarán este sábado en la tercera fecha del Circuito Semillero Euroshop de Surf 2019, que se desarrollará en la Playa la Isla.

Hay que resaltar, que el mejor local clasificado en la parada de la World Surf League de la semana pasada fue nada menos que Carlo Mario Zapata ex alumno desde muy chico de Roberto Meza entrenador de la Escuela de Tabla Olas Perú y director del Semillero Euroshop. “Me siento muy feliz que uno de mis pupilos haya sacado la cara por el Perú y ese quinto lugar y los casi 1,300 puntos obtenidos, le permiten a Carlo Mario meterse en la pelea de la QS,” señaló Meza.

De esta forma, Punta Hermosa y La Isla volverán a ser sede de un evento de gran importancia para la tabla nacional, en el cual niños desde los seis años y adolescentes hasta los 18 años formarán parte de esta parada de la actual temporada del mencionado circuito. Facundo Castañeda y Briana Barthelmess en la Sub 8 y Salvador Salas y Catalina Zariquey en Sub 10 son los actuales líderes entre los más pequeños.

Mientras tanto, Alejandro Bernales y Sol Borrelli en Sub 12 Varones y Damas respectivamente, Mariano Mauguere y Arena Rodríguez Sub 14, Cristóbal de la Flor y Arena Rodríguez Sub 16 y Raúl Ríos y Daniella Rosas en la Sub 18 completan la lista de los punteros de sus respectivas categorías y a la vez son los favoritos para la jornada sabatina, que se iniciará a las 7.00 de la mañana con más de 120 competidores.

