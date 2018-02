La piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Cuidados en toda estación

Lima, 12 de Febreo 2018 (peruinforma.com) .- El diagnóstico temprano del cáncer de piel puede salvar vidas, por eso si aparece una lesión en la piel de cualquier color y que dura unas semanas debe ser revisada por un dermatólogo, es la recomendación fundamental del médico dermatólogo Carlos Echevarría Escribens Colegio Médico del Perú 027834/ Registro Nacional de Especialidad 016271, director de la Clínica Dermanova, quien brinda los siguientes consejos para la buena salud de la piel.

Cuidados básicos por los rayos solares UVA y UVB en el verano

Dato: Según la longitud de la onda de los rayos solares, se mide en nanómetros (nm). Los UVA (Ultra Violeta A) entre 320 y 400 nm y los UVB (Ultravioleta B) entre 280 y 320 nm., aunque son absorbidos en gran parte por la capa de ozono de la Tierra, llegan a la superficie terrestre y con más intensidad por el uso de clorofluorocarbonos (CFC) en aerosoles y aire acondicionado. Cabe destacar que entre más corta es la onda, más intensa es la energía de los rayos solares.

1– Los bronceadores no protegen así que no son recomendables.

2- Al salir de casa, usar bloqueador, un sombrero y si se trabaja en la calle, adicionalmente, usar ropa delgada de manga larga.

* Los mejores bloqueadores son por ejemplo, los que tienen certificación por COLIPA o los americanos con certificación por la FDA, con Factor de Protección Solar a partir de 50, reaplicación cada 2 ó 3 horas. Escogerlos de acuerdo al tipo de piel, por ejemplo, para pieles grasas, escoger los fluidos ligeros o geles, con los cremosos tienen problemas.

De amplio espectro, que quiere decir protección contra UVA (Ultra Violeta A) y UVB (Ultravioleta B), que tienen filtros físicos como el dióxido de titanio y el óxido de zinc (ambos dan el color blanco al bloqueador) y mientras más micronizado (pulverizado), el producto sea más cosmético y es mucho mejor porque se expande mejor y más uniforme, a diferencia de los antiguos que hacían microgranulos y dejaban espacios microscópicos por donde entraba la radiación.

* El factor de protección es siempre controversial primero porque sólo se habla de la protección contra UVB y no de la protección anti UVA.

* La pantalla solar y bloqueador son sinónimos, pero popularmente se le llama pantalla a los productos que sólo tienen filtros físicos y bloqueador a los que tienen filtros químicos y físicos, pero no hay consenso al respecto.

3- En la playa, además de bloqueador, usar un polo alicrado con protección UVA/UVB o de algodón, lo importante es que se pueda mojar para que sea usado durante el baño de mar o piscina. Los colores blancos dejan pasar más la radiación, los colores oscuros y mates protegen más. Y llevar sombrilla.

Condición de la piel

Si la persona padece alguna condición, cuyo desencadenante es el sol o la causa de la enfermedad como manchas en la cara, rosácea, alergias solares etc., debe usar bloqueador todo el año y no debería de salir de casa sin aplicárselo.

Exposición a reflectores potentes

En caso que la persona esté expuesta a reflectores potentes es mejor que usen bloqueador de amplio espectro, mientras que una persona que está todo el día en la oficina en invierno es posible que no se lo aplique. La luz de la computadora y de los florescentes no causan problemas dermatológicos y los bloqueadores solares, tampoco filtran esa longitud de luz.

Alimentación

La vitamina C y la E y los ricos en Betacarotenos como los rojos y naranjas, zanahoria, frutas como la papaya, mandarina naranja etc. todos ricos en antioxidantes.

Estética

1- La aplicación de frutas, verduras o cualquier producto comestible sobre la piel no tiene ningún beneficio y más bien pueden producir alergias de contacto porque la piel no tiene ninguna capacidad de digestión de ningún alimento.

2- Tampoco es aconsejable usar aceites porque pueden causar acné. Los aceites si hidratan, pero por oclusión. Todo producto debe de ser procesado para que la piel pueda absorber los nutrientes de un alimento especialmente las vitaminas.

3- Las exfoliaciones mecánicas con gránulos de azúcar o de barros pueden ser buenos siempre y cuando no se haga muy seguido y nunca antes de exponerse al sol.

4- Evitar usar glicerina o aceites como humectantes porque son oclusivos, (los que forman una capa encima de la piel y no dejan salir la humedad), los oclusivos taponan la piel y así no traspira y no evapora agua por lo tanto la piel se sobrehidrata. Son recomendados los humectantes con ingredientes como ácido hialurónico, ceramidas o urea.

A las recomendaciones médicas de los especialistas, en este caso, del Dr. Carlos Echevarría Escribens, recordar hacer las respectivas visitas médicas personales y en la compra de productos leer los ingredientes.

