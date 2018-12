Gore Ejecutivo analizará continuidad de obras el 2019

Y medidas de integridad, anuncia secretario de Descentralización de la PCM

El secretario de Descentralización de la PCM, Edgardo Cruzado, adelantó que en el Gore Ejecutivo a realizarse este lunes y martes en Lima, trabajarán con los nuevos gobernadores regionales la continuidad de las obras el próximo año, y las medidas de integridad que deben asumir para evitar la corrupción en sus respectivas gestiones.

Por esa razón, añadió, se ha decidido reunir en este encuentro, tanto a los gobernadores salientes como a los entrantes, a fin de generar una fluida comunicación que permita una transferencia ordenada y propositiva en el manejo de sus presupuestos.

“Lo que busca el gobierno es que ese bache, ese cambio de gestión, natural en toda administración, tenga el menor impacto posible. Hemos ayudado a las autoridades salientes a dejar la casa ordenada, y a las autoridades entrantes a poder recibir la mayor información posible, para empezar el primero de enero con todas las energías”, señaló en entrevista con el diario El Peruano y la Agencia Andina.

El funcionario señaló que este año se han transferido 10,000 millones de soles a las regiones para poner en marcha proyectos de inversión y, si bien la ejecución del gasto ha estado en un orden del 70%, superior al del año pasado, el objetivo es que las nuevas autoridades dispongan de ese presupuesto a fin de que los trabajos no se interrumpan.

Reformas a la Descentralización

Asimismo, Cruzado informó que en este encuentro se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento del Proceso de descentralización, a fin que algunas de ellas empiecen a ser implementadas en el primer trimestre del próximo año.

Justamente, una esas recomendaciones es clarificar las funciones de los tres niveles de gobierno, para evitar la duplicidad de funciones.

“Un cambio fundamental, que ya hemos acordado con gobernadores y alcaldes, es clarificar las funciones en los tres niveles de gobierno. Hay mucha superposición de funciones, el alcalde hace lo mismo que el gobernador, y éste duplica al ministerio. Hay que ponernos de acuerdo qué hace cada uno, pensando no en cómo repartirse la torta, sino en cambiar las condiciones de vida del ciudadano”, refirió.

También señaló que otro aspecto a mejorar es la predictibilidad de los recursos, trabajar para que el gobernador y el alcalde sepan con anticipación el presupuesto que va a recibir y la modalidad, de tal manera que pueda programar su ejecución.

Un tercer punto dispone que políticas públicas para una región deben hacerse desde los territorios, que las autoridades locales conversen y definan sus prioridades, con el acompañamiento del gobierno central.

Reelección

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en su Mensaje a la Nación de esta semana la conformación de una comisión especial encargada de proponer las reformas al sistema político.

Edgardo Cruzado dijo desconocer si en este paquete se evaluará el eventual retorno de la reelección para gobernadores y alcaldes, dispuesta por el Congreso en el 2014, pero en todo caso, consideró necesario trabajar por la continuidad de las políticas de gestión, más que de las personas.

“Cuando hablamos de continuidad, no solo se trata de personas, sino de instituciones. No siempre la reelección de una autoridad puede garantizar la continuidad. Nosotros apostamos porque la continuidad tiene que ser de una política de Estado, no una voluntad de las personas que elegimos”, señaló.

(Fuente: Andina)

