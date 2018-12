Exportaciones industriales crecen 11% a octubre

En los últimos meses se registró un leve incremento de estos despachos, no obstante, se mantienen los problemas estructurales que impiden darle valor agregado a la materia prima peruana.

Las exportaciones industriales entre enero y octubre sumaron US$ 4 mil 397 millones 614 mil, lo que representó un incremento de 11% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque sin superar aún el monto del 2013 (poco más de US$ 4 mil 756 millones) informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“En los últimos meses se registró un leve incremento de estos despachos, no obstante, se mantienen los problemas estructurales que les resta competitividad y que impiden darle valor agregado a nuestra materia prima”, refirió la gerente de Manufacturas del gremio, Ysabel Segura.

La agenda pendiente incluye temas transversales como los sobrecostos logísticos, laborales, infraestructura deficiente y tarifas de energía elevadas. “La creciente presencia de productos importados en el Perú sin un control de calidad representa una competencia desleal y más importante aún, un riesgo para los consumidores. También preocupa la escasa participación de empresas manufactureras en las contrataciones del sector público”, refirió.

Segura añadió que otro problema que sigue afectando a los fabricantes de maquinaria en el país son las normas técnicas que aplican otros países como Ecuador a los productos que ingresan a su territorio. “Establecen vallas altas que no se les exige cuando ingresan a nuestro país”, puntualizó.

Exportaciones por sectores

Según las cifras de ADEX, tres subsectores ya superaron los montos del 2013 (enero-octubre): el químico, la siderurgia y la metalmecánica, pero otros tres, confecciones, textiles y varios, aún no lo logran.

Entre enero y octubre el subsector químico (US$ 1,296 millones 116 mil), creció 15% principalmente por los mayores despachos de placas, laminas, hojas y tiras de los demás polímeros, óxido de cinc y ácido sulfúrico. Entre enero y octubre del 2013 el monto exportado fue de casi US$ 1,260 millones.

El segundo subsector industrial fue el siderometalúrgico (US$ 1,015 millones 540 mil) con un alza de 7% y superando la cifra del mismo periodo del 2013 (US$ 1,014 millones 425 mil). Sus 263 partidas (cinc sin alear, alambre de cobre refinado, barras de hierro o acero sin alear y plata en bruto aleada, entre otros), llegaron a 78 países liderados por EE.UU., Colombia, Bolivia y Bélgica.

Le sigue las confecciones con cerca de US$ 800 millones y un incremento de 11%, aunque sin acercarse al monto de enero-octubre del 2013 (US$ 1,123 millones 342 mil). Su oferta en la que resaltan los T-shirt (polos de algodón) se despachan principalmente a EE.UU. Se debe indicar que los envíos al mercado norteamericano se recuperaron, pero se observan caídas en otros como Brasil, Bolivia, Chile y Reino Unido (respecto al mismo periodo del 2013).

La metalmecánica (casi US$ 488 millones) superó el monto del 2013 (US$ 467 millones 408 mil), sin embargo, no es el caso de los textiles (US$ 379 millones 478 mil/US$ 453 millones 477 mil y varios (US$ 419 millones 409 mil/US$ 437 millones 634 mil). Periodo enero-octubre del 2018 vs similar periodo del 2013.

El dato

ADEX informó que la balanza comercial del sector industrial es deficitaria para Perú en -US$ 20 mil 558 millones, pues mientras las exportaciones ascendieron a casi US$ 4 mil 398 millones, las importaciones sumaron US$ 24 mil 955 millones 351 mil. Los principales productos importados son los celulares y teléfonos.

