Encuesta IEP: 84% de la población apoya disolución del Congreso

El 84% de la ciudadanía respalda la disolución constitucional de Congreso, frente a un 8% que está en desacuerdo, 6% que dice no haber escuchado del tema y 2% que no sabe, no precisa, reveló la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República.

El estudio muestra también que 75% respalda la convocatoria a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020 frente a un 11% que está en desacuerdo, 13% que no ha escuchado del tema y 1% que no sabe, no precisa.

Asimismo, el 70% señala que al decretar la disolución del Parlamento, el presidente Martín Vizcarra actuó de acuerdo con la Constitución, mientras que un 22% que piensa que se trata de un golpe de Estado.

El 66% de la población expresó su desacuerdo con la decisión del Congreso, tras su disolución, de suspender al mandatario frente a un 12% que está de acuerdo y un 20% que no ha escuchado del tema y 2% que no sabe, no precisa.

En esa línea, 76% señaló que Martín Vizcarra es el presidente constitucional del Perú, mientras que 20% dijo que nadie en el Congreso ha suspendido al mandatario y 4% no sabe, no precisa.

Además, el 76% de la población calificó a al presidente Vizcarra como un demócrata, 14% lo consideró dictador y 10% no sabe, no precisa.

El estudio mostró también que la aprobación del presidente de la República pasó de 40% a 75% entre setiembre y octubre. En concordancia la desaprobación a la gestión del jefe de Estado descendió de 52% a 18%, mientras un 7% no sabe, no precisa.

Ficha técnica

Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República

Cobertura: ámbito nacional.

Tamaño de muestra: 1,216 entrevistados

Margen de error: +-2.8 %.

Nivel de confianza: 95 %.

Fecha de campo: Del 2 al 4 de octubre de 2019

(Fuente: Andina)

