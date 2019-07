Eliane Karp dijo no saber español para evitar pronunciarse sobre Toledo

La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, evitó pronunciarse sobre la situación legal de su esposo, detenido en los Estados Unidos, tras decir en inglés que no sabe español cuando un periodista de Panorama se contactó con ella vía telefónica.

“I don’t speak Spanish” que traducida en español es: “Oh que mal, no hablo español” fue la expresión en inglés dicha por Karp, cuando se le pidió una opinión sobre el arresto de su cónyuge.

La primera reacción de la ex primera dama al notar de que no le llamaba ninguna amistad fue simular que ella no era Eliane Karp al señalar: “No está, ¿de parte de quién?”, preguntó, para luego decir que no hablaba español. Tras ello, procedió a colgar el teléfono.

En el segundo intento del periodista para obtener una respuesta de Karp explicó en un castellano fluido que no dará declaraciones de ningún tipo.

“No puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias”, dijo.

El entrevistador le comentó que la justicia peruana viene investigándola a ella por el caso Ecoteva; también le pidió que diera una opinión sobre el caso de su esposo, pero ella volvió a colgar.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...