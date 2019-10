Debemos trabajar unidos para preservar y fortalecer las culturas indígenas de México: Yeriley Aguilar. Por Estrella Trujillo

*Otorga la comunidad indígena de Anahualtepelt en Paso de San Juan, Jalisco, banda roja de bienvenida a la Presidenta Nacional de “Haz tus manos brillar A.C”. *En unión entre mujeres y hombres de diversas latitudes realizaron ritual de equinoccio de otoño para llenarse de energía y hacer conciencia sobre el cambio climático.

Zapopan Jalisco.- Con el firme propósito de crear alianzas para trabajar en unión con indígenas, preservar, fortalecer sus derechos colectivos y culturales, la Presidenta Nacional de “Haz tus manos brillar”, Yeriley Aguilar visitó la comunidad indígena de Anahualtepelt ubicada en Paso de San Juan.

“Debemos trabajar en unidad para dar a conocer la identidad, diversidad cultural de las comunidades indígenas. Todos nuestros pueblos indígenas requieren con urgencia ser atendidos en materia de salud, educación, salud y empleo”, dijo Yeriley Aguilar.

También comentó que los mexicanos son leales a los usos y costumbres, “somos una sociedad que se compone de grupos indígenas llenos de sabiduría, conocimiento y tenemos que trabajar para su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades”.

Durante su visita los pobladores de Anahualtepelt le otorgaron a Aguilar el cinturón rojo como cordial bienvenida, lo cual representa la unión entre el estado de Chiapas y Jalisco, hermandad para comenzar a trabajar juntos para el beneficio colectivo de esa comunidad.

Con la guía espiritual de Gerardo Calhé, mujeres y hombres de diversas latitudes llevaron a cabo el ritual de equinoccio para dar la bienvenida a la estación de otoño, donde renovaron energía para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Pero sobre todo para hacer conciencia sobre el cambio climático que afecta al planeta.

México es un país que se caracteriza por su diversidad cultural, cuenta con 65 pueblos indígenas y 72 lenguas distintas. Los grupos indígenas, pese a ser un minoría en nuestro país, representan un porcentaje importante de la población y se encuentran dentro de la gran mayoría de las entidades federativas.

Por su parte Gerardo Calhé expresó que el objetivo de los rituales de la descendencia náhuatl es generar conciencia a las personas que asisten e invitar para hacer un cambio urgente para valorar la tierra.

“Realizamos este ritual energético denominado “Equinoccio de otoño”, para hacer conciencia e invitar a más personas hacer un cambio a valorar más la tierra, a respetar mas los usos y costumbres de los indígenas que somos nosotros”, apuntó.

Calhé reiteró que para cuidar al planeta se tiene que generar un grado conciencia alta y dejar a un lado los culpables, puesto que es el ser humano el responsable del cambio climático.

“Somos conscientes de los que estamos viviendo, echarle la culpa a alguien no, nosotros somos los culpables ya que habitamos la tierra, somos los culpables del cambio climático. Dejemos el gobierno, la sociedad, las empresas, somos nosotros mismos porque debemos poner esa parte de decir no a esto no al otro”. indicó.

Finalizó agradeciendo la disponibilidad de la asociación “Haz tus manos brillar” para visibilizar los usos y costumbres entre las comunidades indígenas de Jalisco con el estado de Chiapas, ya que se espera un intercambio cultural entre pueblos indígenas.

POR: ESTRELLA TRUJILLO CORRESPONSAL EN MÉXICO PERÚ INFORMA

