Crehana se consolida como el software de desarrollo y gestión de talento en América Latina

● La plataforma ofrece soluciones de gestión de aprendizaje y talento, como LMS, e-learning, Engagement, Desempeño, entre otras

● Actualmente, +1000 empresas desarrollan a sus equipos con Crehana

Tras escuchar y entender las necesidades del mercado actual, en las que la digitalización y automatización de procesos, el upskilling y reskilling, la gamificación, la centralización de datos, entre otros, son prioridades, hoy Crehana se ha consolidado como el software de desarrollo y gestión de personas, que ayudará a las empresas en LatAm a seguir construyendo equipos más competitivos. Según el informe Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023 de Gartner, el 47% de los encuestados critican la experiencia de empleado, reconociendo que sus organizaciones no ofrecen trayectorias profesionales atractivas. Esto ocasiona que tres de cada cuatro personas que buscan nuevos puestos, están interesadas en posiciones externas y lo hacen para mejorar su retribución, tener mejores opciones de desarrollo profesional y buenas perspectivas de trayectoria para su carrera.

Por otra parte, y uno de los principales insights de la plataforma para mejorar su oferta, es el uso de Data. De acuerdo con la consultora Mckinsey & Company, el uso de big data incrementa 80% la eficacia de contratación, aumenta la productividad laboral en un 25% y disminuye en un 50% las tasas de deserción.

Por estos motivos, Crehana ahora es mucho más que cursos online, también ayuda a desarrollar el talento de las compañías, convirtiéndose en una plataforma de aprendizaje y gestión de talento, que permite agilizar la inserción de nuevo talento, crear contenido para procesos de onboarding efectivos, sesiones en vivo, evaluaciones, cursos para desarrollar o potenciar habilidades y más, con su LMS.

Además, cuenta con la solución Skill XP, que permite conocer el nivel actual de las habilidades de cada persona. Desde la plataforma, las compañías podrán crear y asignar encuestas eNPS, solicitar y dar feedback, además de dar reconocimientos que fortalezcan el orgullo corporativo.

En el último trimestre, Crehana realizó un reporte de impacto encuestando a más de 50 empresas que cuentan con los servicios de la plataforma, y los resultados arrojaron que:

● 94% de las personas se sienten más satisfechos con su organización por este beneficio.

● 84% percibe ahorro de tiempo en sus tareas laborales.

● 94% siente que aumentó su confianza en su desempeño actual.

● 89% se siente más confiado de su futuro profesional en la empresa.

● 98% aplicó algo o todo lo aprendido en su día laboral, el 44% en tareas del día a día.

. Para conocer más sobre las nuevas soluciones de Crehana, visita crehana.com