“Copa Subaru” inter playas 2019 en Asia

Llegó el verano, y la marca de las cinco estrellas de la seguridad se pone al ritmo con la V Edición del INTER PLAYAS DE FÚTBOL – Copa SUBARU 2019, que se inicia este primer sábado de enero, donde estarán participando ocho playas emblemáticas del sur. Como es habitual, el torneo se realizará en el Centro Deportivo del Boulevard de Asia y se disputará del 05 de enero al 03 de febrero en horario diurno.

Es importante mencionar que el campeonato cada año tiene más adeptos, con la particularidad que es el único campo reglamentario de fútbol en el balneario.

La programación de la primera fecha es la siguiente:

Sábado 05 de Enero

07:30 am REGATAS SAN ANTONIO vs LA JOLLA

08:40 am PLAYA DEL SOL vs TOTORITAS

09:50 am MISTERIO-NAVAL vs RINCONADA-LAGUNAS

11:00 am BUJAMA vs PUERTO MADERO

Cabe señalar que el ingreso completamente libre.

Cobertura a través de: https://www.facebook.com/ZSportsPeru/

Este torneo es organizado por ZSPORTS, presentado por y SUBARU Perú.

