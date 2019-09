¿Cómo celebrar mi cumpleaños sin gastar mucho?

No tienes que tirar la casa por la ventana para realizar una fiesta. En la actualidad, es ideal poder llevar un plan estricto en nuestra economía para salir de deudas y ahorrar, por lo tanto, si tienes pensado celebrar tu fiesta de cumpleaños con poco dinero, los especialistas de Aprende y Crece, el programa de educación financiera y negocios de Banco Azteca, te brindan algunas recomendaciones. Toma nota:

1.- Arma tu presupuesto. El primer paso y quizá el más importante al momento de organizar una fiesta de cumpleaños. Con un presupuesto definido, podrás tener un mejor detalle de cuántos invitados tendrás, en qué lugar hacer la fiesta, los bocaditos, invitados y todo lo demás. En caso de que te falte dinero para cubrir gastos imprevistos, una opción muy viable es cubrir estos costos de una manera muy responsable con un crédito personal.

2.- Planea con un mes de anticipación como mínimo. Esto permite cotizar precios y saber el costo aproximado de los gastos, además, si vas a alquilar un local o pedir prestada una casa para el evento, lo puedes hacer con antelación, así no te lo ganan o haces labor de convencimiento.

3.- Lista de invitados reducida. No tienes por qué invitar a todo el mundo, sólo familiares muy cercanos o dependiendo del tipo de fiesta, ejemplo: si es infantil invita a personas que tengan hijos y no a solteros. Recuerda en no caer en el “efecto eslabón”, que es cuando decimos “si invito a tal persona, tengo que invitar a su hermana, tía y demás parientes”, cuidado, a veces es mejor hacerse de la vista gorda, antes de invitar a medio mundo y que no alcance la comida.

4.- Comida y snacks que realmente se vayan a comer. A veces queremos dar platillos muy elaborados, pero los niños ni se los comen. Para las fiestas infantiles o informales un menú simple siempre queda bien: pizza, hamburguesas, hot dogs, triples, nuggets o panes con pollo. Los snacks siguen los mismos términos, a veces por innovar nos quedamos con snacks para tres meses en casa.

5.- Adornos útiles. Hay muchas decoraciones preciosas que al final de la fiesta se van a la basura. Por eso, hay que emplear adornos útiles, es decir, centros de mesa que a su vez sean fuentes o dulceros, o los globos en la pared pueden servir para un juego al final de la fiesta.

