Colombia exportador de paltas en la región

“Aunque de lejos, Chile es nuestro principal competidor; observamos que en los últimos cinco años las exportaciones de palta colombiana reportan crecimientos constantes, pues registran una expansión interanual del 125%, además están ingresando a los mismos mercados que las exportaciones peruanas”, indicó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

En el 2014 los envíos de palta de Colombia alcanzaron los US$ 4 millones, mientras que en el 2018 lograron un monto total de US$ 62 millones. “Si bien esta cifra está lejos de lo registrado por Perú, no deja de preocupar su acelerado crecimiento”, sostuvo.

Si comparamos el desempeño exportador en este periodo tenemos que nuestro país ha mostrado un crecimiento promedio interanual del 26%, llegando a exportar en el año 2018 un total de US$722 millones, mientras que Chile tuvo un crecimiento interanual del 18% en los últimos 5 años superando los US$323 millones en ese mismo año.

Sobre este panorama, Carlos Posada instó al sector privado a estar en constante vigilancia sobre las acciones comerciales que realicen nuestros principales competidores regionales. “En un sector tan competitivo como lo es el agropecuario, cualquier ventaja que se ceda puede ser peligrosa para nuestras exportaciones”, anotó.

Exportaciones de totales de palta. Periodo 2014 – 2018. Valor expresado en FOB en millones de dólares PAÍS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 PERÚ $ 300 $ 306 $ 397 $ 580 $ 722 CHILE $ 224 $ 195 $ 372 $ 479 $ 323 COLOMBIA $ 4 $ 10 $ 35 $ 53 $ 63

Fuente: TRADEMAP

Elaboración: IDEXCAM