Belcorp ofrece a colaboradores nuevo formato de voluntariado corporativo

Reto i3 es una iniciativa de voluntariado corporativo que apuesta por hacer realidad las propuestas de impacto social ideadas por los colaboradores Belcorp.

Con el objetivo de promover iniciativas que aporten al bienestar de la sociedad y de impulsar la creatividad, solidaridad y trabajo en equipo entre sus colaboradores, Belcorp lanzó el Reto i3: idea, impulsa, impacta. Esta iniciativa, que se realizó por primera vez en 2018, invitó a los colaboradores a proponer acciones de voluntariado, los capacitó para fortalecer sus propuestas y brindó financiamiento a las tres ideas con mayor potencial de generar un impacto positivo en la comunidad.

En total, 115 voluntarios participaron de las iniciativas premiadas y 160 personas se beneficiaron de las acciones realizadas por los colaboradores.

“La implementación del Reto i3 responde al interés de Belcorp por canalizar y potenciar el talento de sus colaboradores al mismo tiempo que participan activamente en la construcción de una mejor sociedad. Este espacio les brinda la oportunidad de diseñar e implementar iniciativas que hagan frente a problemáticas sociales vinculadas a la igualdad de oportunidades, educación y medio ambiente, al tiempo que fortalecen sus competencias y viven los valores Belcorp”, señaló Verónica Melzi, Gerente de Fundación Belcorp.

Luego de 5 semanas de capacitación y formulación de su plan de trabajo, los voluntarios presentaron sus propuestas ante un jurado especializado que evaluó su potencial de impacto social, sostenibilidad, innovación, replicabilidad y movilización de voluntarios. Los tres proyectos ganadores obtuvieron fondos para hacer realidad su iniciativa:

• El Arte de Soñar. La iniciativa consistió en la realización de 12 talleres artísticos para fomentar la creatividad y ganas de superación de 60 jóvenes del distrito de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

• Ikigai. Ofreció talleres personalizados de estampado de polos para los alumnos con discapacidad del CEBE (Centro de Educación Básica Especial) Corazón de María de Magdalena y sus madres, con el fin de empoderarlos y promover el aprendizaje de una actividad productiva juntos

• Khuska. Los voluntarios realizaron capacitaciones y una jornada masiva para contribuir a romper estereotipos de género en una institución educativa en Ventanilla. En los eventos participaron profesores del colegio, padres de familia, así como más de 45 niños y niñas.

“El Reto i3 es una oportunidad para que más personas se involucren en los voluntariados con ideas propias para ayudar a personas que no necesariamente son vistas por el resto. Para mí, lo mejor de la experiencia fue conocer la realidad de niños con multidiscapacidad y a todo lo que se enfrentan. Muchas veces me quejaba de mis problemas sin darme cuenta de que tengo muchas más oportunidades que los demás. Los aprendizajes que me llevo son la importancia de trabajar en equipo con un objetivo común y que no importa qué tan pequeño sienta que es mi aporte, puede que para quien lo reciba el impacto sea incalculable”, comentó Aracelli Guevara, voluntaria de la iniciativa Ikigai.

Me gusta: Me gusta Cargando...