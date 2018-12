AMC invita a revivir lo mejor del 2018 a partir del lunes 17 de diciembre a 9:00 a.m.

Cierra el año junto a tus personajes favoritos repasando los mejores episodios de las últimas temporadas de The Terror, Into The Badlands y Animal Kingdom.

AMC te invita a cerrar el año repasando los mejores episodios de tus series favoritas. Este lunes 17 podrás ver los episodios que mayor impacto tuvieron de las últimas temporadas de Into the Badlands, Animal Kingdom y The Terror. Estreno lunes 17 de diciembre a partir de las 9:00 a.m.

The Terror- lunes 17 de diciembre 9:00 a.m.

Inspirada en una historia real, “The Terror” se centra en el peligroso viaje que toma la tripulación del Royal Navy para descubrir el territorio del Northwest Passage. En medio de condiciones climáticas muy cambiantes, escasos recursos, poca esperanza y miedo a lo desconocido, la tripulación a punto de desaparecer debe enfrentar el ataque de un misterioso depredador. Mientras el grupo a bordo se encuentra aislado y atrapado en el fín del mundo, “The Terror” destaca la desesperada lucha del hombre por sobrevivir.

Animal Kingdom – lunes 17 de diciembre 2:00 p.m.

El remake de la película australiana Animal Kingdom cuenta la historia de Joshua “J” Cody, un joven de 17 años que luego de la repentina muerte de su madre, víctima de una sobredosis de heroína, se ve forzado a contactar a su distante abuela, Janine “Smurf” Cody. Ahora, con sus tíos, vive una vida de crimen sin límites, de la que cosecha las recompensas y comparte con ellos su relación con la intensa, imponente y complicada matriarca que rige la vida de “sus muchachos” con un amor que bordea lo incestuoso.

Into the Badlands- lunes 17 de diciembre 8:00 p.m.

Filmada en Dublin, Irlanda, “Into the Badlands” es una historia postapocalíptica y visualmente deslumbrante que trata sobre la supervivencia y el poder ambientada en una futura sociedad feudal. En Estados Unidos, y encuentra a Sunny viviendo por su cuenta y haciendo todo lo posible para mantener a su pequeño hijo, Henry, luego de la muerte de Veil. Pero cuando un misterioso líder nómada llamado Pilgrim llega a los Badlands con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de “paz”, los viejos enemigos deben unirse para defender las tierras. “Into the Badlands” logró debutar dentro del top 3 de producciones con mayor rating en la historia de la TV Paga de EE.UU.

El lunes 24 habrá otro especial de programación con una maratón de La Historia Secreta de los Comics de Robert Kirkman, Eli Roth’s History of Horror y La Historia de la Ciencia Ficción de James Cameron. El lunes 31 para despedir el año tomarán la pantalla los mejores capítulos de Ride with Norman Reedus, Fear the Walking dead y la segunda mitad de The Terror.

Para más información:

Sitio Web –www.amctv.la

Twitter – www.twitter.com/amctv_la

Facebook – www.facebook.com/AMCTVLatam

YouTube – www.youtube.com/AMCTVLatam

Blog –www.amctv.la/blog

Me gusta: Me gusta Cargando...