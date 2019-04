Alan García aseguró no temer a una eventual prisión preventiva por el caso Odebrecht

El expresidente Alan García aseguró hoy que no teme un eventual pedido de prisión preventiva en su contra, como parte de las investigaciones de la fiscalía por el caso Odebrecht.

“Estoy acá con impedimento de salida del país que es una sanción, de manera que un paso más importa poco, después de haber sido presidente del Perú dos veces no estoy para tener temor de esas cosas”, aseguró.

A su juicio, estamos en tiempo de excesos, donde las afirmaciones de los periodistas o adversarios interesados sirven de prueba.

Sin embargo, reiteró que no está vinculado con ningún indicio o delación de exfuncionarios de la empresa Odebrecht.

Respecto a las investigaciones al exministro Luis Nava y al exdirector de Petroperú, César Atala, por transferencias realizadas por la empresa Odebrecht, García dijo esperar que ambos respondan o hagan sus descargos y que Jorge Barata aclare el tema en sus declaraciones a los fiscales peruanos.

Medios de comunicación revelaron que Odebrecht habría señalado que realizó pagos por 4.5 millones de dólares en favor de Luis Nava y su hijo José Antonio Nava, propietario de la empresa de transportes Don Reina, durante los cinco años del segundo gobierno de Alan García.

De esa cantidad, proveniente de la Caja 2, 1,3 millones de dólares se depositaron en una cuenta hallada en la Banca Privada de Andorra a nombre de César Atala.

El exmandatario dijo rechazar tajantemente que la fiscalía haga “especulaciones gratuitas” de que se habría recibido dinero ilícito.

“Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años, lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado”, afirmó.

En una declaración ante la prensa en su domicilio, aseguró que mantiene la serenidad y la tranquilidad porque repetirá hasta su muerte: “otros se venden, yo no”.

Aseguró desconocer si Luis Nava, exsecretario general de la Presidencia de la República en su segundo mandato, era conocido en Odebrecht con el seudónimo de “Chalán”.

“No me suena en absoluto, me parece extrañísimo, no sabemos cuáles son los movimientos contables de la empresa, estoy seguro de que la investigación y el proceso que habrá demostrarán cuál es la verdad”, afirmó.

Finalmente, dijo creer en la historia, en el buen nombre de sus hijos y en el Partido Aprista Peruano.

“Reitero, ningún documento me menciona, ningún indicio me vincula con ningún tema, yo para robar no nací, sé que muchos peruanos lo creen porque así se ha reproducido, es la manera de criminalizar a un político que le gano dos veces a sus adversarios”, apuntó.

Fuente: Agencia Andina

