Agenda de actividades del Congreso (martes 28 de mayo)

16:00

Comisión de Constitución y Reglamento

Reformas Constitucionales -Proyecto de Ley 4185. Se propone reformar los artículos 90, 100, 108, 112,113, 114, 133 y 201 de la Constitución Política del Perú para promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia.

Iniciativa Poder Ejecutivo (carácter de urgencia)

2. Proyectos de ley 785, 981, 3608, 4131 y 4196. Se propone reformar los artículos 191 y 194 de la Constitución sobre el período de mandato de autoridades regionales y municipales. Iniciativas: Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio, Grupo Parlamentario Fuerza Popular, No agrupados,

Poder Ejecutivo (carácter de urgencia).

3. Proyectos de ley 1866, 3963, 4189 y 4199. Se propone la ley que modifica e incorpora diversos artículos al Título VI de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, y de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. Iniciativas Grupo Parlamentario Acción Popular, No agrupados, Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Poder Ejecutivo (carácter de urgencia), Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria.

4. Proyectos de ley 2287, 2357, 2403, 2437 y 4191. Se propone modificar la legislación electoral a fin de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos. Iniciativas. Grupo Parlamentario Nuevo Perú, No agrupados, Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, Poder Ejecutivo (carácter de urgencia).

(Entre otros proyectos).