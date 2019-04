¡A correr por los que no pueden!

Wings for Life World Run: El mayor recorrido mundial hará nuevamente historia este 5 de mayo. En el Perú podemos participar, donar y apoyar descargando la aplicación “Wings for Life World Run”.

Este domingo 5 de mayo se correrá alrededor del mundo la sexta edición del Wings For Life World Run, carrera benéfica organizada por Red Bull y la fundación Wings For Life, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación en buscar la cura a las lesiones en la médula espinal.

En esta oportunidad, todos los peruanos podremos participar gracias a la aplicación Wings for Life World Run, que puede ser descargada desde Google Play y el App Store

La aplicación hace que sea fácil unirse a esta carrera mundial, uno decide dónde y cómo correrla. En Lima, la comunidad running se juntará en el complejo deportivo Manuel Bonilla de Miraflores y recorrerá todo el malecón.

Como es una competencia única que se corre en simultáneo alrededor del mundo, la partida nos toca por la diferencia de hora a las 6 de la mañana. De igual forma si te encuentras lejos, no hay problema, la app te permite conectarte y poder correr estés donde estés. Recuerda que también podrás hacer tu donativo a través del aplicativo.

Wings For Life World Run es una carrera benéfica que tiene como objetivo recaudar fondos para buscar la cura a las lesiones en la médula espinal. El formato de esta competencia es único: no hay una línea de llegada fija, sino que los runners corren por delante del Meta Móvil que parte a los 30 minutos de haberse iniciado la carrera. Una vez que son alcanzados por el auto que viaja a una determinada velocidad constante, termina la carrera para ellos.

Acerca de la Fundación de Investigación de la Médula Espinal Wings for Life

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas después de haber sufrido una lesión en la médula espinal, la mayoría de las veces como resultado de un accidente de tránsito o una caída. Wings for Life es una fundación de investigación sin fines de lucro y tiene la única misión de encontrar la cura para la lesión de la médula espinal.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ha realizado ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura aún está por encontrarse, se ha logrado un progreso constante. El 100% de las inscripciones a la carrera Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento global, ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life. Mayor información sobre la Fundación en www.wingsforlife.com