17 y 18 de agosto: Reptiles exóticos se apoderan del Centro de exposiciones del Jockey

Dragones, serpientes y lagartos

La segunda edición del Latin Pet llegará con un show de reptiles y gatos exóticos internacionales.

Anteriormente era muy común pensar que tener un reptil como mascota significaba que teníamos una especie proveniente del tráfico de animales (arrancados de su hábitat de forma egoísta), hoy en día esto ha sido regulado de manera ordenada y legal en nuestro país, por lo que diferentes tipos de reptiles ya son criados en cautiverios con los cuidados respectivos que una especie exótica necesita, disminuyendo a su vez la captura y compra de especies silvestres.

El término exótico se refiere a especies oriundas de otros países reproducidos en cautiverio, en este caso en Perú, y son legales. Por otro lado, el término silvestre se refiere a las especies capturadas que provienen del tráfico, de compra y venta ilegal. Es por ello que es necesario educar y concientizar a los dueños o público atraído de la importancia y cuidado que se debe tener al querer adoptar a uno de estos animalitos en casa.

CUIDADO RESPONSABLE

Cuidar reptiles en cautiverio requiere de una asesoría estricta por parte de expertos. Algo que debemos mencionar es que estas especies no producen calor el cual se les debe brindar por medio de fuentes de calor externas, desde bombillos especiales con diferentes tipos de radiación hasta placas térmicas.

Asimismo, es básico tomar muy en cuenta su dieta. La mayoría se alimenta de insectos o de ratones, muy pocos comen solo vegetales. Venturosamente este tipo de alimentos, como insectos vivos o alimento industrial a base de estos, se pueden conseguir con facilidad en diferentes puntos de venta.

TU MASCOTA REPTIL

Los tipos de reptiles que se suelen vender como mascotas son no muy grandes, no agresivos y no venenosos. A su vez son catalogados como excelente compañía y algunos de estos no necesitan alimentarse todos los días por lo cual mantenerlos es relativamente económico.

Entre los más populares están los geckos leopardo que son oriundos de medio oriente ya reproducidos en Lima.

Estos geckos leopardo miden 22cm aproximadamente, son nocturnos, aunque de igual manera se dejan ver durante el día. Se caracterizan por ser dóciles y fáciles de cuidar por lo que son una de las principales elecciones cuando se trata de buscar un reptil como mascota exótica.

Otra muy buena opción es el dragón barbudo que, pese a su aspecto rudo, es muy tranquilo y buen acompañante. Comen insectos, vegetales y requieren focos especiales que emitan radiación similar a la que se encuentra en el país de donde proceden: Australia.

La tercera y también muy popular opción son las serpientes que, si bien es cierto hay cientos de especies, solo algunas se crían como mascotas como, por ejemplo, la serpiente del maizal, la cual es recomendada para principiantes. ¡Come solo 4 veces al mes! Alimentándose básicamente de roedores que pueden estar vivos o congelados. Su costo de mantenimiento mensual es muy económico.

EL LATIN PET

En esta segunda edición el Latin trae consigo a estos exóticos compañeros así como el Show Internacional de Gatos en el Perú, dónde tendremos por primera vez la presencia de tres jueces internacionales: Vicki Fisher (EEUU), Marylou Anderson (EEUU) y Carlos Cárdenas (Colombia) para premiar a felinos provenientes de todo Latinoamérica. También un show de perros que contará con la participación de Bocalán, organización que se dedica a la terapia asistida con perros. Habrá una demostración de tiernos perritos que ayudan a muchas personas con problemas de aprendizaje; así como una zona de adopción para mascotas, concursos y mucho más.

El ingreso es completamente GRATUITO, reservando tu entrada por Joinnus: https://bit.ly/2XD39wp

