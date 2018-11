Wola: Alberto Fujimori debe retornar a prisión

Señala Jo-Marie Burt, representante para Asuntos Latinoamericanos

El expresidente Alberto Fujimori debe retornar a prisión a continuar con la sentencia impuesta por la justicia peruana, manifestó Jo-Marie Burt, asociada principal de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

Según recordó, recientemente se demostró que Fujimori Fujimori no padecía ninguna enfermedad grave que impida su retorno a un centro penitenciario, razón por la cual las autoridades deben actuar en base a ello.

“Supongo que hay el temor de revictimizar más a Fujimori y causar polémica, decisiones como estas pueden ser impopulares entre un sector de la población, pero entre otros que, quieren hacer valer la ley, sería bienvenido. Urge que las autoridades tomen acciones y trasladen a Fujimori a la cárcel”, señaló en declaraciones al Agencia Andina.

Añadió que Fujimori debe cumplir su condena tal cual ha sido establecida en la sentencia y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Comentó que desde el juzgamiento del expresidente, el fujimorismo ha cuestionado el proceso alegando una persecución política y una supuesta imparcialidad de los tribunales, y, una vez emitida la condena, la cuestionaron de forma política.

En ese camino, recordó, han buscado diferentes medidas para lograr su libertad, como el habeas corpus en el Poder Judicial y el indulto.

“Corresponde que las fuerzas democráticas y al país estar alertas para prevenir nuevas violaciones al debido proceso y al derecho de las víctimas, como ocurrió con el indulto humanitario, ya que quedó claramente demostrado que tuvo motivaciones políticas”, refirió.

Jo-Marie Burt señaló, asimismo, que el Congreso no debe insistir en la ley de libertad vigilada para personas de la tercera edad, observada por el Ejecutivo.

Sostuvo que la norma, si bien beneficia a otros adultos mayores que requieren una libertad vigilada, ha sido dada por el Congreso con el propósito de ayudar directamente al expresidente Alberto Fujimori.

“No es una ley en base a un criterio democrático, sino todo lo contrario, una ley así no es viable, me alegra que el Ejecutivo lo haya observado. No debería aprobarse en el Congreso”, apuntó.

El dictamen con las observaciones del Ejecutivo a la norma conocida también como de prisión domiciliaria para adultos mayores se encuentran en la Comisión de Justicia del Congreso.

(Fuente: Andina)

