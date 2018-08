Vizcarra: se combatirá la corrupción y la violencia contra la mujer

Con el apoyo de la población, así lo sostuvo durante la inauguración del Centro de Emergencia Mujer en la Comisaría Apolo, en el distrito de La Victoria.

Asimismo, destacó el megaoperativo desarrollado esta madrugada en dicho distrito por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en el que se dio “un nuevo golpe a la corrupción”.

La lucha contra la corrupción y la violencia hacia la mujer son dos temas de suma importancia que se están enfrentando con el compromiso de toda la población, sostuvo esta mañana el jefe de Estado, Martín Vizcarra, durante la inauguración del Centro de Emergencia Mujer (CEM), ubicado en la Comisaría Apolo, del distrito de La Victoria.

“Vamos a trabajar juntos, los ministros y todos los peruanos de buena voluntad, decididos y comprometidos para erradicar la violencia contra la mujer. También con nuestra Policía Nacional, con nuestras fuerzas del orden, para incidir en estos megaoperativos y erradicar la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción”, aseveró.

El mandatario explicó que su presencia en este distrito es simbólica y tiene como propósito que cesen los actos de violencia contra la mujer, pues comentó que ayer se produjo un feminicidio que rechaza de manera frontal, por lo cual ha dispuesto que se efectúen las investigaciones para castigar de manera ejemplar a los responsables.

“Si bien es importante la implementación de estos centros de atención a la mujer, no es suficiente. Por eso, he dado la orden y disposición al ministro del Interior y al director general de la Policía, para que, exista o no un CEM en las comisarías, se dé una correcta atención a los ciudadanos y cambie la actitud que han venido dando a las víctimas de violencia”, refirió el mandatario.

Sin embargo, dijo que esa actitud de indiferencia de algunos efectivos policiales está cambiando a fin de enfrentar la violencia contra las mujeres, para lo cual también es importante que la población se involucre en alertar este tipo de situaciones.

“Pedimos a todos los efectivos policiales, a nivel nacional, que requerimos de su cambio de actitud, que se comprometan en esta lucha contra la violencia a la mujer. Tengan la seguridad que lo vamos a lograr, porque cuando los peruanos nos unimos somos capaces de cualquier cosa y estamos juntos para enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer y la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, recalcó el mandatario.

“Hoy día en la madrugada, a través de un operativo del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, hemos dado un nuevo golpe a la corrupción”, recalcó el mandatario al señalar que su gestión seguirá actuando de manera firme para enfrentar este flagelo “venga de donde venga, donde no hay intocables, y con la misma fuerza que combatimos la corrupción, vamos a combatir la violencia contra la mujer”.

El jefe de Estado también señaló que su gobierno ha planteado cambios en las normas estructurales que permitan la reforma política y del sistema de justicia, para lo cual ayer alcanzó al Congreso de la República importantes proyectos de ley.

“Con esta propuesta de referéndum que hemos planteado, el pueblo decidirá con su voto y hará sentir su opinión y su malestar. Juntos vamos a combatir la corrupción, reformar el sistema de administración de justicia y también hacer una reforma política que requerimos para enrumbar el país hacia el progreso y el desarrollo que todos los peruanos demandan”, remarcó.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos gratuitos de atención integral y multidisciplinaria que brinda el Estado a las mujeres víctimas de violencia, a nivel nacional, a través de la orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica para las víctimas de violencia familiar y sexual, en especial, hacia la mujer.

En el distrito de La Victoria, se cuenta con el CEM Regular en Sebastián Barranca, y ahora el CEM PNP Apolo, que atienden las 24 horas del día, 7 días de la semana, y estará dirigida principalmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. La zona de intervención abarca el Emporio Comercial de Gamarra.

Al 31 de julio del 2018, se han registrado 82 casos de feminicidio a nivel nacional. En Lima Metropolitana, durante el 2017 se registraron 24,785 casos atendidos por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, de los cuales 20,258 víctimas fueron mujeres y 4,527 hombres.

Al igual que los CEM, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también ofrece el servicio gratuito de la Línea 100 que cuenta con cobertura nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

A la ceremonia de inauguración del CEM en la Comisaría Apolo, en La Victoria; participaron la primera dama y educadora, Maribel Díaz Cabello; los titulares del Interior, Mauro Medina; Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta; y el director general de la Policía Nacional, Richard Zubiate.

