Villanueva descarta ruptura entre Ejecutivo y bancada de PPK

Y aboga por reforzar relación

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, negó esta tarde que se haya producido una ruptura entre el Poder Ejecutivo y la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PPK), aunque admitió que dicha relación podría reforzarse.

Desde su punto de vista, en la relación con la bancada de PPK solo hace falta una coordinación más estrecha.

“No hay nada que recomponer, quizá reforzar, que es distinto. Se recompone cuando algo está descompuesto, pero en esta relación (…) quizá falta un poco más de coordinación; al menos de nuestra parte no hay nada que indique un rompimiento de relaciones”, comentó en conferencia de prensa al concluir la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

En ese marco, Villanueva rechazó las declaraciones de voceros de PPK, como Gilbert Violeta, quien en la víspera lo acusó de no responderle las llamadas telefónicas, y de preferir coordinar con la bancada fujimorista de Fuerza Popular, antes que con la del oficialismo.

“Yo también los he llamado y no los he encontrado y por eso no voy a salir a decir que no me han querido recibir”, lamentó.

El ministro enfatizó que de ninguna manera hay un conflicto con la mencionada bancada, y consideró necesario organizar más reuniones con sus miembros cuando el Ejecutivo logre superar algunas de las emergencias que está atendiendo y que concitan la atención de los ministros.

Igualmente, se quejó de un sector de críticos que buscan colocar al gobierno el “san Benito” de ser muy cercano a la bancada fujimorista.

Al respecto, reiteró que el Ejecutivo dialoga con todas las bancadas del Congreso “con la misma intensidad y el mismo optimismo” y con el ánimo de lograr el consenso necesario en dicho poder del Estado.

“Eso nos está dando resultados pese a las críticas que puede haber porque se genera un ambiente de confianza donde la economía empieza a levantarse. Eso es objetivo”, dijo.

Sostuvo que, gracias a esa política de diálogo, el gobierno ha logrado el consenso para apoyar las leyes a favor de la reconstrucción, además de haber obtenido el permiso para legislar en materias importantes, entre otros temas.

“La política, cuando es confrontacional, crea inestabilidades, diferencias, y la inversión se frena”, subrayó.

Villanueva también negó que la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y un grupo de congresistas de PPK representantes de provincias haya sido secreta, como informó hoy en medio de comunicación local.

Argumentó que la reunión fue abierta, en un restaurante público, y que en ella participó el congresista y ministro de Justicia, Salvador Heresi.

(Fuente: Andina)

