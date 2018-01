VDR del Callao ofrece 18 disciplinas deportivas

La Villa Deportiva Regional del Callao abre sus puertas a chalacos y limeños y, les invita a participar de las 18 disciplinas que se desarrollan en este complejo deportivo y que cuenta con la enseñanza de prestigiosos deportistas y entrenadores nacionales y extranjeros.

Durante la época de verano se reciben a más de veinte mil participantes, todos ellos supervisados por médicos y psicólogos. “a un chico que recién está empezando hay que hacerle primero el riesgo cardiológico, un balance nutricional para que pueda participar. Acuérdese que el ejercicio va de la mano con la nutrición, recomienda el doctor Giancarlo Cabrera, médico encargado de los tópicos de la Villa Deportiva.

Disciplina, organización, estrategia y juego en equipo son algunas de las características de los deportes. Una voz autorizada para hablar de disciplina y estrategia es la del profesor Man Bok Park, quien está al frente de la selección de vóley. “La disciplina es más fuerte que en otros clubes. Puntuales, sin falta y creo que la asistencia es más importante que todo porque cuando no viene, no puede ensayar, no puede aprender, entonces por eso la asistencia es más importante que todo, insiste.

Además de contar con los mejores profesionales, la Villa tiene las instalaciones idóneas para la práctica de todas las disciplinas, agrega la coordinadora de Nado Sincronizado, Estela Delgado. “La Villa deportiva tiene muy buenas instalaciones, cuenta con una piscina olímpica temperada y siempre la tienen muy de acuerdo con el deporte que nosotros hacemos, nos dan muchas facilidades”.

Ya lo sabe, si le gusta el deporte y desea practicar Atletismo, Lucha Olímpica, Boxeo, Básquet, Fútbol, Béisbol, Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Tenis, Vóley, Tae Kwon Do, Karate, Escalada Deportiva, Nado Sincronizado, Natación, Triatlón, Salto Ornamental y Waterpolo, la Villa Deportiva Regional del Callao es el lugar indicado a visitar.

Las clases se desarrollarán a partir del lunes 08 en la Villa Deportiva Regional del Callao, ubicada en la avenida Guardia Chalaca cuadra 22 s/n en Bellavista. Ven y disfruta del verano practicando el deporte de tu elección en un espacio amplio y seguro… Te esperamos. Mayor información llamando al teléfono 465 8352.

Me gusta: Me gusta Cargando...