¿Una mentira pondrá fin al amor entre Estrella y “El Juli”?

Actor quien interpreta a Julio, Sebastián Monteghirfo, confiesa que su personaje quedará devastado y le será casi imposible volver a creer en el amor.

Momentos de incertidumbre y desesperación se vivirán hoy en “Ojitos Hechiceros”. Y es que el inmenso amor entre Estrella (Melissa Paredes) y “El Juli” (Sebastián Monteghirfo) se quebrará producto de una dolorosa traición, pues el compositor tendrá que afrontar una situación inimaginable para él: encontrar a la mujer que ama en una comprometedora situación con su todavía esposo Joao (Rodrigo Sánchez Patiño).

Ante este terrible escenario, el padre de Kevin no se quedará tranquilo y le pedirá explicaciones a Estrella, quien, al no recordar absolutamente nada, irá en busca de Joao a fin de encontrar una respuesta que convenza a “El Juli” y recuperar así su confianza.

Al respecto, el actor quien da vida a “Julio”, Sebastián Monteghirfo, contó que los seguidores de la telenovela le piden en las redes sociales que siga luchando por el amor de Estrella y adelantó, además, que los sentimientos de “El Juli” se verán afectados después de esta terrible decepción, por lo que duda mucho que este pueda perdonarla.

“Estoy agradecido por las muestras de cariño del público. No imaginan cómo las señoras me piden en redes, y también en las calles, que haga todo lo posible para casarme con Estrella. A veces hasta me asombra. Veremos qué pasará entre “El Juli” y Estrella, pues mi personaje quedó demasiado dolido tras este supuesto engaño. Sinceramente, no creo que pueda perdonarla”, acotó.

Me gusta: Me gusta Cargando...