Tripp Lite renueva su solución de Micro Data Center EdgeReady y provee más eficiencia, ahorro y seguridad

Tripp Lite, uno de los proveedores de soluciones de protección de energía y conectividad más importantes del mercado mundial, sigue actualizando su línea de Micro Data Center EdgeReady, una solución que permite integrar en un rack todos los componentes que las empresas requieren para que su infraestructura TI funcione, ahorrando energía, espacio y brindando más seguridad.

Los Micro Data Centers están ganando mercado como alternativa a pequeñas salas de TI en empresas que necesitan ordenar, optimizar y dar seguridad física a sus equipos de cómputo, y se caracterizan por su rápida implementación en cualquier entorno.

“Son soluciones que se adaptan a distintas configuraciones, pudiendo integrar, por ejemplo, UPS, PDU, sistemas de aire acondicionado, monitoreo de variables eléctricas y ambientales, KVM y organización de cables. Así, podemos asegurar los más altos niveles de eficiencia, utilizando un espacio físico menor, con una rápida implementación y a un Costo Total de Propiedad (TCO) más bajo que una solución tradicional”, señala Víctor González, Territory Manager para Perú, Bolivia y Paraguay de Tripp Lite.

“Everything but the server” (todos los componentes clave menos el servidor) es como Tripp Lite describe estas soluciones all in one que entregan alta disponibilidad y adaptabilidad, gestión inteligente de todas las variables y ahorro de energía y espacio.

“Es una solución que asegura un rápido despliegue, es flexible, tiene periodos de implementación muy breves y se puede ampliar en cualquier momento, sin grandes inversiones, adaptándose a las necesidades de aplicaciones de centros de datos medianos y pequeños en sectores Gobierno, Educación, Finanzas y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)”, indica el ejecutivo.

La solución de Tripp Lite destaca por su disponibilidad. Proporciona configuraciones N, N+1 o 2N, refrigeración principal con sensor de temperatura y humedad, estructura mecánica estándar NEMA 12 y Z4, control distribuido y PDUs controlables y monitoreables, para automatizar por completo las funciones eléctricas del rack.

Entre las novedades destaca el sistema de enfriamiento SRCOOL7KRM, con capacidad de 2kW, que se caracteriza por ahorrar espacio de piso, su administración vía red opcional, mayor eficiencia con acoplamiento directo y evaporador de condensado.

Los equipos se pueden conectar al software de gestión PowerAlert Network Manager System de Tripp Lite, para un monitoreo en tiempo real, mejorando además la seguridad gracias al control de puerta por contraseña accesorio para el gabinete del sistema, que evita que el personal no profesional haga mal uso de equipos como UPS o refrigeración y provoque fallas del sistema.

Finalmente, el ahorro energético es significativo, lo que se suma a la optimización de espacio y a la administración centralizada de hasta 250 dispositivos, entre ellos, UPS, PDUs y sistemas de aire acondicionado, sin costo adicional.