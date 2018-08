Trabajarán plan integral para elevar producción y exportación de fibra de alpaca

El primer semestre del año salieron 30 mil kilos, beneficiando a unas 15 asociaciones alpaqueras de Cusco, Puno, Apurímac.

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), trabajará un plan integral para elevar la producción y exportación de fibra de alpaca, en beneficio de más de 2 mil pequeños y medianos productores de las zonas alpaqueras de nuestro país.

Así lo informó el viceministro de Políticas Agrarias, William Arteaga tras sostener una primera reunión con representantes de 15 asociaciones alpaqueras constituidas en el Consorcio Alpaquero Perú Export – Calpex, una delegación comercial de Italia y funcionarios de Sierra y Selva Exportadora (SSE).

“El objetivo del Ministerio es apoyar a los productores de forma integral, tanto en la parte comercial como en temas de capacitación y transferencia de tecnología, a través de sus órganos adscritos como Sierra y Selva Exportadora, INIA, Agroideas y la Dirección General de Ganadería”, sostuvo el viceministro.

Actualmente, la línea de acción del MINAGRI, se ha realizado en el marco de la política y estrategia sectorial de incrementar la agroexportación, apoyando a los productores de camélidos de nuestro país (alpaca, vicuña y otros) en la promoción de su asociatividad y organización empresarial. Además en el adecuado control y manejo de sus procesos productivos, en comercialización directa y su articulación al mercado.

Sin embargo este plan considera impulsar la investigación para el mejoramiento genético de los camélidos. De esta manera, agregó el viceministro Arteaga se fortalecerá la cadena de valor de la producción.

EXPORTACIÓN EN CIFRAS

Vale resaltar que solo el 2017, los alpaqueros asociados a Calpex exportaron a Europa 82 toneladas de fibra de alpaca.

Este primer semestre de 2018, ingresaron al mercado italiano 30 mil kilos valorizados en un monto superior a los US$ 500,000 mil dólares americanos. Asimismo se espera que al cierre del 2018, se superen los 50 mil kilos.

Ello beneficia directamente a más de 200 familias alpaqueras de 15 asociaciones, de las regiones de Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa.

La negociación directa entre los compradores y la industria nacional de esta cadena productiva ha permitido que los pequeños productores alpaqueros obtengan un beneficio adicional del 15%, respecto del precio obtenido en exportaciones anteriores.

De acuerdo a resultados oficiales, las exportaciones peruanas de fibra de alpaca alcanzaron los US$ 68,3 millones entre enero y noviembre del 2017, lo que significó un aumento del 110% respecto al mismo periodo del 2016.

Entre enero y noviembre del 2017, los principales destinos de las ventas de fibra de alpaca de origen peruano al mundo fueron China, al pasar de US$ 15,1 millones en el 2016 a US$ 48 millones en el 2017 (+ 217%) e Italia, alcanzando los US$ 15 millones en el 2017 desde los US$ 10,5 millones obtenidos el 2016 (+43%).

