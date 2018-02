TABA Festival de Artes Escénicas iberoaméricanas en Buenos Aires

Hasta 11 de febrero, se desarrollará la 6ta edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA). Este año se presentarán en la sala Timbre 4, su sede desde 2013, espectáculos provenientes de España, México, Perú, Uruguay, Chile, Francia, Brasil y Argentina.

Según explicó a Nodal Cultura Máxime Seugé, responsable de TABA, “La idea es crear un espacio de encuentro entre compañías de horizontes distintos, de formas de pensar el teatro y producir el teatro que sean distintas. El inicio fue el encuentro con Narcis Puig, programador de Temporada Alta en Cataluña. La idea fue ‘¿por qué no lo hacemos acá?’ ¿Por qué no hacemos un puente? Y así como nosotros tuvimos la suerte de producirnos en escenarios catalanes, en un primer momento pensamos que compañías catalanas puedan venir acá”. Con el correr de los años no solo son compañías catalanas las que llegan a Buenos Aires, sino que en Timbre 4 se presentan elencos de toda América Latina. Este año, además, habrá espectáculos provenientes de Francia.

La programación incluye: la semana catalana, mesas de conversación, workshops, charlas y debates post función, actividades especiales, y el ya clásico y esperado Torneo de dramaturgia transatlántico, entre otras actividades.

“Les pedimos a cada compañía que nos den un día de taller, que son gratis. Eso permite conocer el trabajo de la compañía, y ver la obra y el trabajo artístico desde otro punto de vista”, explicó Seugé, “además de las obras tenemos el torneo de dramaturgia, una cita clásica del festival, un encuentro entre textos ante un público que vota. Son dos textos cortos. Es una manera más lúdica de afrontar textos escritos que se presentan en un escenario”. El torneo de dramaturgia se desarrollará entre el miércoles 7 y el domingo 11 de febrero.

TABAEste Festival organizado por TIMBRe4 y el Festival Temporada Alta de Girona, es un clásico del verano porteño, por el que ya han pasado más de 25 compañías (nacionales e internacionales) y más de 22.500 espectadores, desde su primera edición en 2013.

Según Maxime Seugé son varias las razones por lo que TABA se hace en febrero. “En esta fecha no se corta la temporada de las obras de Timbre, pero además se crea una hermosa energía para arrancar el año. El Festival va muy bien con el verano, se presta mucho para este tipo de propuestas. Se genera un muy buen ambiente post-función también y eso tiene mucho que ver con el verano”. Según explica el responsable del Festival, entre el público y el TABA se dio una rara armonía. También la fecha permite aprovechar las obras que vienen hacia la región, ya que en Chile se realizan Santiago a Mil y Santiago Off. “Además”, afirma Seugé, “hay poca oferta en la cartelera porteña”.

En esta edición se destaca la multiplicidad de géneros, estética y temática, procedente de diversos países, culturas y formaciones artísticas. Clown, circo en pequeño formato, performance, teatro físico, música, marionetas, danza, serán parte de la propuesta escénica que se presentará en las salas de Timbre 4, incluyendo temas como: memoria, historia, marginación, discriminación, migración, dictadura, genocidio cultural, identidad y explotación.

Teatro latinoamericano en TABA

En el Festival se presentarán propuestas escénicas de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

Para el organizador de TABA, “hay una escena teatral latinoamericana muy viva, muy productiva, muy diversa. El Festival es apenas es una pequeña muestra de cosas que existen en Latinoamerica (como también en Cataluña y en Francia). Percibimos, por el material que nos llega, que hay un mundo de obras y creaciones, y artistas interesantes y llamativos y demoledores en su forma de hacer teatro. A todos ellos nos gustaría traer a la Argentina, porque no se da mucho el espacio para mostrar estas creaciones. En TABA este espacio existe”.

Desde Brasil, la Compañía Periplo presentará la obra Celebración de la realidad. Con dirección de John Mowat, trae a la escena cuentos de El Libro de los Abrazos de Eduardo Galeano

Dos compañías chilenas se presentarán en esta edición de TABA. Yo maté a Pinochet es un monólogo escrito e interpretado por Cristian Flores, el cual a través del personaje pone en relieve cómo la memoria permite un ejercicio crítico de evaluación del presente, no siempre grato de aceptar y de escuchar.

La segunda propuesta que desde Chille llegará a Buenos Aires es Pompeya, con dirección de Rodrigo Soto y dramaturgia de Gerardo Oettiguer. Según Soto comentó a Nodal, “es una obra avasalladora en términos actorales, simple en su puesta en escena, apostamos al actor como ideología teatral, donde hay una constante peligrosidad… no solo con el afuera de la situación si no también con el adentro. Tanto para el que la hace como para el que la ve. Apelamos a la simpleza de una situación específica, y creemos que ahí está lo más difícil. Y ese ejercicio genera muchos estados emotivos, obligando al espectador a ser parte de lo que ocurre en la escena”. En la obra, la desaparición de una amiga en Santiago, detona una crisis en un grupo de travestis, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus rivales colombianas.

Desde Perú, vendrá Savia, un texto de Luis Alberto León, versionado y dirigido por Chela De Ferrari, fundadora y directora artística del Teatro La Plaza.

Por Uruguay se presentará la obra Sólo una actriz de teatro de Gabriel Calderón, interpretada por la reconocida actriz uruguaya Estela Medina con dirección de Levón.

México estará representado por dos propuestas de la compañía Vaca 35, Teatro en grupo. Serán Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar, versión a partir de Las criadas de Genet y Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar, creación teatral a partir de la pieza Tres Hermanas de Chejov.

“Respecto a la primera obra que presentaremos (Lo único que necesita…) les podemos decir que busca a través de temas universales indagar sobre el mundo Genetiano, en base a la actuación, al teatro como única aparente salida, a la comida, la bebida, el baile y algún cuento de hadas, que nos aleje un poco, o nos acerque un mucho a la devastación de los estereotipos sociales, la marginación y nula posibilidad de algún tipo de expiación”, explica el colectivo Vaca 35 Teatro en Grupo a Nodal Cultura. “Se vincula la teatralidad con la plástica, con la fonética, con los sonidos; la musicalidad, en un espacio aprisionado en donde el oxígeno es escaso, así como el campo emocional y la cortísima distancia nos involucra con el hecho teatral hasta sus últimas consecuencias”.

“En cuanto a la segunda obra (Ese recuerdo…) es una indagación profunda sobre el tedio que nos rodea en las relaciones frustradas de lo cotidiano. El espacio se vuelve una propuesta en sí misma, el diálogo entre espacio y actor se elimina todo hasta la mínima expresión. Es un encuentro con Chejov, ruido, mucho ruido; un grupo de personas que se reúnen para ejecutar la rutina que desprecian, que ellos mismos se han impuesto y de la que, sin embargo, no saben escapar. En este trabajo de creación colectiva, encontramos apasionante vincularnos con el origen de la teatralidad de este escritor dramático. No entendemos nada del autor ni queremos versionar su teatro, queremos destronarlo, tasajearlo, sentir la exaltación de lo que nos provoca, y en esa búsqueda desentrañar la pregunta acerca de la honestidad en la escena y plantear una tesis con respecto a la violencia y el poder como método de relación en base al sometimiento”.

Programación Completa

CATALUÑA – Indomador

Idea e interpretación de Quim Girón

Funciones: sábado 10, 20 h y domingo 11, 19 h.

CATALUÑA – PLUJA

De Marc Angelet con Guillem Albà y Clara Peya

Funciones: jueves 1, 20.30 h, viernes 2, 20.30 h, sábado 3, 20.30 h y domingo 4, 18 h.

CATALUÑA – Psicosis de las 4.48

De Sarah Kane, interpretada por Anna Alarcón y dirección de Moisès Maicas

Funciones: viernes 9, 20 h y sábado 10, 22 h.

URUGUAY – Sólo una actriz de teatro

De Gabriel Calderón, interpretada por Estela Medina y dirección de Levón

Funciones: jueves 1 y viernes 2, 20.30 h. Sábado 3, 22 h.

PERÚ – Savia

De Luis Alberto León, versionado y dirigida por Chela De Ferrari con Leonardo Torres Vilar, Patricia Barreto, Cindy Díaz, Evelyn Allauca, Alejandra Bouroncle, Fiorella De Ferrari, Ricardo Velásquez, Luis Sandoval, Antonieta Pari.

Funciones: sábado 3 y domingo 4, 19 h.

CHILE – Pompeya

De Gerardo Oettinguer, dirigido por Rodrigo Soto con Guilherme Sepúlveda, Rodrigo Pérez, Gabriel Urzúa y Gastón Salgado.

Funciones: jueves 8, 20 h y viernes 9, 22.15 h.

CHILE – Yo maté a Pinochet

Escrito e interpretado por Cristian Flores

Funciones: miércoles 7, 20.30 h y jueves 8, 20.30 h.

MÉXICO – Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar

Versión a partir de Las criadas de Genet dirigido por Damián Cervantes con Diana Magallón García y Mari Carmen Ruiz

Funciones: jueves 1, viernes 2 y sábado 3, 21.30 h.

MÉXICO – Ese recuerdo ya nadie te lo puede quitar

Creación teatral desde Tres Hermanas de Chejov. Dirigido por Damián Cervantes con Mari Carmen Ruiz, Damián Cervantes, Gabriela Ambriz, Diana Magallón, José Rafael Flóres y Héctor Hugo de la Peña

Funciones: Domingo 4, 19.30 h, lunes 5, 21.30 h y martes 6, 21.30 h.

BRASIL – Celebración de la realidad

Una creación de Isis Madi y Sandra Pestana dirigida por John Mowat con Isis Madi y Bruno Garcia

Funciones: lunes 5 y martes 6, 20.15 h.

FRANCIA- Réparer les vivants (Reparar a los vivos)

Adaptación de la novela de Maylis de Kerangal por Emmanuel Noblet interpretada por Thomas Germaine

Única función: lunes 5, 21 h.

ARGENTINA – El Cruce

Adaptación del cuento homónimo de Sebastián Borkoski y relatos de Horacio Quiroga por Valeria Folini dirigido por Gabriela Trevisani con Juan Kohner, Toño López, Andrés Main.

Funciones: miércoles 7, 20 h y jueves 8, 22 h.

Actividades especiales TABA con entrada libre y gratuita

#TABAdetorneo. Como en cada nueva edición, el Mediterráneo y el Río de la Plata se medirán en el Torneo de dramaturgia transatlántico en el que dos autores catalanes (Laia Alsina Ferrer y Xisco Rosselló) se retarán en un ring con dos autores argentinos (Leonardo Hofman y Carolina Steeb). Los competidores leerán sus textos y el público, mediante votación popular, determinará el ganador. Los primeros enfrentamientos serán determinados por la organización del torneo mediante sorteo, y la lectura de los textos se hará sin develar los autores al público asistente, hasta la gran Final. Esta actividad reuqiere reserva previa a través de la web de TIMBRe4.

1° Semifinal: miércoles 7 de febrero, 22.30 h

2º Semifinal: viernes 9 de febrero, 22.30 h

Gran Final: domingo 11 de febrero, 21.30 h

#TABAdefiesta. El martes 6 de febrero, de 20.30 a 2 am. Un evento con música en vivo y juegos de salón en el lobby y sala México.

#TABAinvestigando. Workshops escénicos impartidos por artistas invitados al Festival: La creación teatral contemporánea: creación colectiva, dirección y dramaturgia del actor, por la Compañía mexicana Vaca 35, el martes 6 de febrero de 10 a 14 h y Entrenamiento actoral y estrategias creativas por Teatro El Bardo, Entre Ríos, Argentina, el jueves 8 de febrero de 10 a 15 h. Esta actividad requiere inscripción vía mail: festivaltemporadaalta2018@gmail.com.

#TABAconversando. Ciclo de mesas de conversación, mediadas por especialistas de la escena nacional. Esta actividad requiere reserva previa a través de la web de TIMBRe4.

Miércoles 7, 19 h. Nuevas orientaciones de la dramaturgia contemporánea. Con los dramaturgos participantes del Torneo de Dramaturgia: Carolina Steeb, Leonardo Hofman, Xisco Rosselló y Laia Alsina Ferrer. Modera: Jorge Dubatti.

Jueves 8, 19 h. ¿Por dónde anda la escena hoy? Conversación en torno a los procesos creativos y al cómo se generan proyectos teatrales en la escena independiente actual a nivel internacional. Modera: Sandra Commisso.

Viernes 9, 19 h. Hacer teatro en los tiempos que corren. Conversación en torno a modalidades de producción independiente y el vínculo entre la gestión y la creación de proyectos. Modera: Sandra Commisso.

#TABAestrenando Estreno exclusivo de la obra Yo tenía un plan, de Mónica Acevedo, María García de Oteyza, Emilia Rebottaro y Juan Manuel Zuluaga. Obra creada en TIMBRe4 para TABA2018. Funciones: viernes 9 y sábado 10, 20 h. Entrada libre, salida a la gorra.

Timbre 4: México 3554 | Tel. 4932.4395 | CABA – Entradas a la venta en www.timbre4.com

