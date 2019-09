Sundance TV presenta nuevos títulos para especial de fin de semana

(AVANT GARDE). Este fin de semana llega una programación más que especial a Sundance TV con el exclusivo Nuevos Títulos en Especial Fin de Semana, el entretenimiento total será durante tres días con las mejores películas y documentales más prestigiosos del planeta. ¡No te lo puedes perder!

Conoce algunos de los títulos:

–Yerma

Es una película protagonizada por Eva Stone, quien es una mujer con fuertes creencias conservadoras. Está casada con John, un político británico y un hombre de negocios de origen español, que no puede tener hijos. Para Eva, la vida de una mujer no tiene sentido si no es una madre. La podrá disfrutar este viernes 20 de septiembre a las 9:30 p.m.

– White Blessing

“La Bendición Blanca” es un drama deportivo motivacional y se basa en una historia real. Es la increíble verdad de una niña que lucha contra las normas culturales para convertirse en una campeona de judo. Ambos héroes desafían los estereotipos de género rígidos, con la ayuda de adultos solidarios que fomentan sus sueños. Al igual que en un cuento de hadas atemporal, estos personajes cruzan desde el lado equivocado de las pistas para tener éxito contra viento y marea.

“White Blessing” es una película universalmente inspiradora basada en los acontecimientos de la vida real de Sumiya Dorjsuren, quien ganó la medalla de oro por judo en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, la cual pueden verla este sábado 21 de septiembre a las 9: 30 p.m.

– The Slippers

La tercera y última programación, está pautada para el 22 de septiembre a las 9 de la noche, la cual es un documental sobre el increíble mundo de las zapatillas de rubí de “El Mago de Oz” (1939). No te pierdas los recomendados de SundanceTV durante todo este fin de semana de septiembre.

Sundance TV

Dedicado a la misión de su fundador Robert Redford de celebrar la creatividad, SundanceTV es el destino para los televidentes independientes que buscan algo distinto. Audaz, imaginativo y sin concesiones, el canal ofrece al público una selección diversa y atractiva de películas independientes de alta calidad, documentales y programas originales. Además de ser distribuido en Estados Unidos y Canadá, Sundance TV está disponible en Europa, América Latina y otras regiones del mundo. SundanceTV pertenece y es operado por AMC Networks International, y es una marca altamente reconocida y atractiva, disponible en alta definición a través de múltiples plataformas.

