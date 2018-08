Sunafil detectó alta informalidad laboral en “Call Centers” del cercado de Lima

Durante operativo inopinado, en dos de las ocho empresas intervenidas, se encontró que cerca del 80% del personal no estaba en planilla.

Mediante un operativo de fiscalización, inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) detectaron una alta informalidad laboral en ‘call centers’, del Centro de Lima. Identificaron que sus trabajadores no se encontraban registrados en la planilla electrónica.

Los trabajadores mencionaron que sus empleadores no los formalizan porque se encuentran en etapa de capacitación o laborando el primer mes bajo recibo por honorarios. No obstante, de acuerdo a ley, la capacitación debe darse durante la jornada laboral y por lo tanto, esos días deben ser remunerados.

Es decir que en el período de capacitación no debe excluirse al trabajador, de contar con sus derechos laborales como: estar en planilla, contar con seguridad social, CTS, vacaciones, gratificaciones, entre otros. Sin embargo, varios de los trabajadores encontrados en la intervención, no contaban con estos beneficios por ser ‘locadores’, es decir, reciben un pago a través de recibo por honorarios, lo cual no lo vincula a la empresa para la que laboran.

Esta informalidad fue detectada durante un operativo inopinado en ocho ‘call centers’ del Cercado de Lima, encontrándose en dos de las empresas, que cerca del 80% del personal labora informalmente.

De acuerdo con la información recogida, algunos de los trabajadores estarían laborando hasta tres meses seguidos bajo esta modalidad, situación que será confirmada por los inspectores durante el procedimiento inspectivo.

Cabe señalar que en algunos de los ‘call centers’ fiscalizados, la capacitación no es obligatoria, pero en otros sí y debe darse en 7 días, los cuales son reconocidos como días laborados solo si el trabajador continúa laborando los siguientes 30 días. En este caso solo se les reconoce los días prestados a razón de S/.10 soles por día.

Estas modalidades de contratación serán investigadas por la SUNAFIL, así como el registro en planilla y el pago de remuneraciones, la inscripción del personal en la seguridad social y en el sistema de pensiones.

De acuerdo con la investigación previa realizada, actualmente, los ‘call centers’ de Lima Metropolitana solo tienen registrados en la planilla a 14 mil 385 trabajadores, por lo que se calcula que exista una mayor cantidad de trabajadores operando en situación de informalidad. Asimismo, los distritos de Miraflores, Surquillo, Cercado de Lima y Jesús María, son los que concentran la mayor cantidad de empresas dedicadas a este rubro.

