Sofía Mulanovich. «Siento que me están faltando el respeto»

La campeona mundial de tabla Sofia Mulanovich conversó con Mathias Brivio en su espacio “Más Vale Tarde”, sobre la reciente polémica generada por la FENTA (Federación Nacional de Tabla) organismo que le quitó el cupo directo al siguiente evento deportivo a realizarse en El Salvador este año, “No sé por qué han hecho esto conmigo”, dijo la deportista.

El pasado jueves, Sofía Mulanovich denunció por medio de su cuenta oficial en Instagram que la Federación Deportiva Peruana de Tabla (FENTA) le había quitado el cupo directo al Mundial ISA 2021, certamen que se realizará en mayo de este año.

“Estoy bastante triste, han sido días muy difíciles para mí”, dijo Sofía, “básicamente me enteré que me habían quitado mi cupo, mediante un comunicado de Instagram, nadie me llamó a avisarme, es un cupo que ya me habían dado, es un cupo que la misma institución de la FENTA me dio, me dijeron antes del evento en Japón, que si quedabas primero te daban el cupo directo al campeonato de El Salvador que es el clasificatorio a las Olimpiadas, era algo bastante obvio, si ganas el campeonato tienes que ir a defender tu título”,refirió Mulanovich.

“El cupo me lo dio el comando técnico de la FENTA, habían acordado esto antes de Japón, con toda la directiva”, agregó.

“No sé por qué han hecho esto conmigo”, refiere la campeona, “no conozco a la nueva directiva yo he estado entrenando, preocupándome de mí, en mi trabajo y no sé porque lo han hecho, ayer le mande una carta al presidente de la FENTA. Siento que me están faltando el respeto, no voy a aceptar esto, quiero marcar un precedente, de que a un deportista no se le puede tratar así, a un mes del evento de su vida, además que es un campeonato que me clasifica a las Olimpiadas”.

La deportista que tantos logros le ha dado al país se confesó con el conductor de “Más vale tarde», y mostró sus esperanzas en que la decisión de la directiva cambie, “No es que me hayan regalado el cupo, es un cupo que me dieron por ser campeona mundial en un evento con las mejores surfistas del mundo”.