Smart Ecommerce: nueva demanda de los negocios para mejorar la relación digital con sus usuarios en tiempos de post COVID-19

Durante la actual incertidumbre económica y transformación de las compras de los consumidores, NEORIS ayuda a las empresas a evaluar y realinear sus esfuerzos digitales para llegar a los clientes en el mercado de comercio electrónico de alrededor de 4,1 billones de dólares.

La pandemia ha cambiado la forma en que miles de millones de personas en todo el mundo compran y acceden a sus necesidades diarias. Según el Reporte Oficial de la Industria ecommerce en el Perú 2020 de CAPECE, nuestro país tiene 11,8 millones de compradores online. Además, el ecommerce superó los 4,1 mil millones de dólares a nivel mundial en 2020, y se espera que continúe el crecimiento exponencial . Hay más de 2 mil millones de compradores digitales en el mundo y las empresas compiten fuertemente para llegar a estos consumidores en sus esfuerzos de marketing.

Si bien en Perú se ha cuadruplicado el número de empresas que ingresaron a vender en el ecommerce y el retail ecommerce ha crecido hasta 255% durante la pandemia, no todas las empresas están equipadas para los desafíos digitales actuales. Las empresas necesitan reequilibrar su modelo B2B2C (business to business y business to consumer) con una solución que les permita comprender a sus clientes, anticipar la demanda y ofrecer experiencias en línea en todos los puntos de contacto con clientes nuevos y existentes.

NEORIS, el acelerador digital líder a nivel global, ha acompañado a las empresas en su transformación digital previo y durante estos tiempos desafiantes. Trabajando con empresas grandes y pequeñas, NEORIS ha lanzado Smart Ecommerce, que permite a las empresas evaluar su Digital Roadmap y aumentar la conectividad con los clientes, mejorar la agilidad en los mercados cambiantes, así como recopilar datos a lo largo de los puntos de contacto con los consumidores. Esta solución reduce los riesgos, brinda un proceso de compra fluido aumentando la lealtad y satisfacción de los compradores. Los datos se recopilan y analizan en tiempo real, lo que permite un esfuerzo muy personalizado y receptivo que atiende las necesidades del cliente a medida que el mercado digital continúa expandiéndose.

“2020 fue un simulacro en el que practicamos cuánto podíamos digitalizarnos, cuántos procesos ajustar y de qué manera aceitar los engranajes de nuestras industrias, muchas empresas de tamaño mediano y grande no contaban con ecommerce o canales digitales, y decidieron apresurar este proceso, para hacer frente a esta nueva realidad”, comenta Sergio Almallo, Country Manager de NEORIS Perú.

Las empresas sin el enfoque correcto se arriesgan a cometer errores, incluido el incumplimiento de las expectativas de los consumidores cuando no se cuenta con un Digital Roadmap de comercio electrónico correcta. Esto puede dañar gravemente la reputación de una empresa, creando conceptos erróneos irreparables con nuevos usuarios, afectando la experiencia digital, la cadena de suministro, el servicio al cliente y otras áreas de la cadena de valor de una empresa. De acuerdo con NEORIS, los sitios web de ecommerce bien diseñados pueden ver un aumento del 35,26% en la tasa de conversión, una cifra importante cuando casi el 21% de los compradores abandonan las compras si se sienten frustrados por sus interacciones en línea.

“Una cosa que hemos visto en esta pandemia y con el rápido crecimiento del comercio electrónico es que las empresas que ya avanzaron en sus esfuerzos digitales estaban listas para este período y fueron las que menos sufrieron”, señala Martín Méndez, CEO de NEORIS. «Ahora es el momento perfecto para que las empresas inviertan y continúen mejorando sus planes digitales para prepararse para el crecimiento continuo del comercio electrónico y cualquier desafío imprevisto en el futuro».

NEORIS comprende y acompaña a las empresas a que pueden acelerar su viaje de transformación digital. A través de oficinas en 15 países, los 4,000 empleados de NEORIS pueden responder rápidamente a las complejas necesidades globales sus socios de negocio. Durante los últimos 20 años, NEORIS ha asesorado a más de 400 clientes activos en más de 1,200 proyectos en una variedad de países e industrias.

Smart Ecommerce ofrece a las empresas especializadas en venta minorista, bienes de consumo empaquetados, fabricación, servicios financieros y otras industrias:

• Experiencia en línea inteligente

• Personalización de contenido y productos

• Gestión unificada de clientes

• Análisis predictivo / en tiempo real

• Gestión dinámica de la cadena de suministro

Esta solución replantea los negocios de principio a fin, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia conectada, anticipar las demandas e impulsar dinámicamente los precios, la promoción, la distribución y el cumplimiento de los productos. Smart Ecommerce de NEORIS guía la implementación de la plataforma de comercio electrónico adecuada para realizar las tareas y agregar datos a través de todos los puntos de contacto, lo que garantiza una entrega sin problemas de un extremo a otro, con asistencia al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Los modelos impulsados por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial están integrados, lo que ayuda a las empresas a captar el mercado de mejor manera.

La pandemia y la transformación del comportamiento de compra de los consumidores demuestran la necesidad de que las empresas estén siempre preparadas. Con Smart Ecommerce, NEORIS ayuda a evaluar su Digital Roadmap, con la que las empresas estarán preparadas para cualquier desafío imprevisto que traiga el futuro.