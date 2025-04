Señor Hernando de Soto ¿QUÉ PRETENDE?. Por: José Antonio Torres Iriarte.

El señor Hernando De Soto, ha suscrito hoy un Pronunciamiento en el que expresa literalmente, que nos encontramos ante una «lucha de clases disimulada en un proceso electoral» e incluso señala (refiriéndose a Pedro Castillo) que «no se politice la economía dentro de un régimen comunista»; lo que me hace suponer que al fundador del Instituto Libertad y Democracia, NO le interesa tanto preservar las libertades políticas en el país, sino que podría aceptar que la economía de mercado coexista y se desarrolle bajo un régimen comunista autoritario.

Me pregunto qué principios y valores democráticos defiende el señor DE SOTO. Todos recordamos que a lo largo de la campaña electoral presumió que fue el gran facilitador para que el PERÚ se reinsertara en el sistema financiero internacional en 1990, haciendo posible que el electo presidente Alberto Fujimori sea recibido en Washington por las máximas autoridades del F.MI. y del Banco Mundial. Más aún en diversas entrevistas (en las últimas semanas) aseguró que el «Plan Económico» de agosto de 1990, virtualmente fue diseñado en el exterior.

No puedo olvidar que luego del autogolpe del 5 de Abril 1992, el señor De Soto propuso como «salida política» la convocatoria a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático (CCD). Me pregunto si en la actual coyuntura política, el ex candidato presidencial pretende ser un mediador, un facilitador, demostrando cómo a lo largo de su trayectoria profesional en el plano internacional, NO ha tenido reparos en asesorar a gobiernos autoritarios y a Jefes de Estado acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos.

Señor Hernando de Soto en su condición de ex candidato presidencial DEFINA su línea política; más aún en una coyuntura electoral, en la que nuestro país se encuentra frente a una encrucijada política. No se puede soslayar asumir responsabilidades en defensa de los principios y valores democráticos.