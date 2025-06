Selección peruana viaja hoy a Quito con la consigna de ganar mañana a Ecuador

La selección peruana viaja hoy a la ciudad de Quito para enfrentar mañana (16:00 horas) a Ecuador, por la octava jornada de Eliminatorias al Mundial Catar 2022, en partido que será clave para las aspiraciones de la Blanquirroja en este proceso clasificatorio.

La escuadra nacional tiene programado realizar hoy, a las 9:00 horas, su último entrenamiento en su feudo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) y así quedar expedita para su viaje a Quito, que será a las 14:30 horas.

En el trabajo matutino, el técnico Ricardo Gareca definirá a su oncena que saldrá al campo de juego del estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito a pelear por los tres puntos que serán vitales para las aspiraciones mundialistas.

Es lo más seguro que Gareca presente algunas variantes en su alineación titular con relación al último partido con Colombia, en el que Perú cayó 3-0 en el Estadio Nacional.

Sin duda, la novedad será la inclusión de Gianluca Lapadula en la delantera y es que el técnico buscará desde un inició a buscar el resultado y el ariete nacional le da esa opción, ya que en el partido con los «cafeteros» se le notó con todas las ganas de anotar. Incluso, en el poco tiempo que estuvo en el campo de juego fue el que más generó peligro en el área rival.

Lapadula jamás ha jugado en la altura, pero eso no es excusa para que el delantero italo-peruano no asuma el reto. Se siente preparado para desenvolverse en cualquier campo y no tiene miedo.

«Me han dicho que no será sencillo, que tengo que tener cuidado con la respiración. No tengo problemas de jugar al fútbol en la altura ni en ningún lado», dijo Lapadula.

Sobre la posibilidad de jugar a lado de Paolo Guerrero, el futbolista del Benevento Italiano dijo que se sentirá respaldado por un gran jugador.

«Es un honor jugar con el capitán, es un símbolo y un jugador histórico de la selección. Siempre la ‘9’ ha sido suya. He tenido la oportunidad de conversar con Paolo, es un grande».

Agregó: «Tengo muchas ganas de ganar mi primer partido con la selección peruana porque es una cosa muy importante para mí. Todos los delanteros esperan anotar y espero ayudar», culminó.

Equipo plasmado

Por lo observado durante los partidos de practica ante el combinado de la Sub-20, el técnico Gareca ya tiene un bosquejo de lo que será su alineación para enfrentar mañana a Ecuador y será de la siguiente manera:

Pedro Gallese en el arco, la defensa estaría conformado por Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram y Marcos López, quien se perfila como titular en lugar del expulsado Miguel Trauco.

En la volante, figura Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Sergio Peña. Más adelantados, André Carrillo y Gianluca Lapadula, quien iría en reemplazo del capitán Paolo Guerrero.

Perú se ubica último en la tabla general de las Eliminatorias con apenas 1 punto de cinco partidos jugados y es por ello de la importancia de salir vencedores ante los norteños en Quito, una plaza que los peruanos ya saben lo que es ganar debido a que salieron victoriosos en las eliminatorias pasada

Fuente: Agencia Andina