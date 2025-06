Secretos para ahorrar comprando viajes online

El equipo de expertos de Despegar Perú recomienda tener una estrategia de compra para comprar las vacaciones de tus sueños sin pagar de más.

Viajar es algo que nos llena el corazón y nos hace aprender de diferentes culturas y sus formas de ver el mundo. El equipo de expertos en viajes de Despegar Perú, saben que la tendencia de comprar viajes online sigue creciendo y quieren compartir unos secretos para que planees tu próxima aventura sin pagar de más.

El destino

Antes de buscar ofertas en viajes, lo ideal es tener un top de destinos que se adecuen al tipo de experiencia que deseamos. ¿Aventura? ¿Escapada romántica? ¿Viaje familiar? Debemos tomar en consideración la cantidad de días disponibles y los itinerarios recomendados para cada lugar. Elabora un «wishlist» con tus destinos favoritos. Toma en cuenta la vigencia de tu pasaporte, visa, vacunas, entre otras cosas, para elegir tu destino y costos asociados que esto podría generar.

Las fechas

Calcula cuántos días y en qué fechas tendrás vacaciones. Dentro de lo posible, evita viajar durante fines de semana largos o periodos de temporada alta, ya que en esas fechas se registra un precio más alto. A veces las promociones más atractivas son para cierres bien hechos con fechas definidas, así que la organización es la clave para un buen precio.

El método de pago y el presupuesto

Es importante definir previamente cuánto piensas invertir y con qué medio – efectivo, crédito o débito – vas a realizar las compras y verificar con anteriorida

el saldo con el que cuentas en tu tarjeta. Puede pasar que viste las vacaciones de tus sueños, el hotel perfecto, avanzas con el proceso de compra y se frustra porque supera el límite de tu tarjeta. Cada agencia participante cuenta con muchas posibilidades de pago así Revisa diversas plataformas, cada una tiene diferentes alternativas de pago y elije la que más se ajuste a ti.

Un vuelo barato y comprar cuando veas un buen precio

El vuelo siempre ocupa gran parte del presupuesto de un viaje. Conseguirlos a buen precio es fundamental para ahorrar. Utiliza referencias de precios. No te guíes por el porcentaje de descuento que puedas ver en la web, sino por referencias de tarifas habituales para poder saber si estamos pagando menos. Revisa si la tarifa incluye equipaje despachado o no y condiciones de cambios o devoluciones. Prueba combinaciones de fechas, cantidad de días y con diferentes aerolíneas. No te quedes en la primera búsqueda, y así estarás seguro de comprar cuando encuentres el mejor vuelo. Una vez encuentres un precio por debajo del precio promedio, compra rápido porque estas tarifas suelen acabarse en cuestión de minutos.