Rusa se nacionaliza peruana y alienta a la blanquirroja por el Mundial

Se declara hincha de Paolo Guerrero

La ciudadana de origen ruso Ekaterina Panchenko (34), obtuvo la ciudadanía peruana en una ceremonia realizada en la Superintendencia Nacional de Migraciones, luego de la cual se declaró hincha de la Selección Peruana de Fútbol y admiradora del capitán Paolo Guerrero.

Tras jurar lealtad a la Patria y entonar emocionada el Himno Nacional, junto a otros 19 nuevos compatriotas, la flamante peruana no dudó en ponerse la camiseta blanquirroja y afirmar que el Perú tendrá un buen desempeño en el Mundial de Rusia 2018.

“El fútbol me gusta mucho y me hace tan feliz. Me agradan Guerrero y Pedro Gallese”, manifestó al indicar que tiene fe en que Guerrero logrará ser uno de los mejores jugadores del mundial.

Panchenko, quien está casada desde hace 10 años con un ciudadano peruano al que conoció en Estados Unidos, refirió que confía en el seleccionado que dirige Ricardo Gareca, antes que en cualquier otra selección europea; y añadió que el “fútbol es de América Latina”.

La flamante compatriota, quien estuvo al borde de las lágrimas al cantar por primera vez el Himno Nacional del Perú en su condición de peruana, señaló que espera con ansias el inicio del mundial para alentar a la blanquirroja, y mencionó que su ciudad de origen, Kaliningrado, es una de las sedes de la Copa del Mundo.

Ekaterina Panchenko fue una de las 19 personas nacidas en el extranjero que en la víspera participaron en la ceremonia de entrega de títulos de nacionalidad, encabezada por la gerente general de Migraciones, Roxana del Águila Tuesta.

La funcionaria destacó que cerca de 600 ciudadanos procedentes de los cinco continentes han adquirido la ciudadanía peruana, desde la inauguración de la Sala de la Nacionalidad Peruana, en diciembre de 2016.

(Fuente: Andina)

