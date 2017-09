Road To Ultra: Asistentes podrán llegar al festival a bordo de “Ultra Buses”

Entradas para el evento de electrónica más esperado del año están a punto de agotarse.

Todo va quedando listo para el Road To Ultra que se realizará el próximo sábado 7 de octubre, el evento de electrónica que presentará por primera vez juntos a los DJs Alesso (Suecia), Afrojack (Países Bajos), Nicky Romero (Países Bajos), MALAA , FEED ME (Reino Unido), The Zombie Kids (España) y como único DJ local a Gregory Trejo (Perú). Los asistentes a este mega evento tendrán la posibilidad de llegar al Club Cultural Lima de Chorrillos a bordo de los Ultra Buses, unidades móviles que recogerán a los fans en puntos estratégicos de la ciudad.

Ultra Bus ofrecerá el traslado a los asistentes para ir al evento desde la 01:00 pm hasta las 07:00 pm. El punto de partida será el Parque Reducto en Miraflores y el costo del traslado S/. 5.00.

El regreso desde el festival hacia Lima será al Ovalo Higuereta de Surco desde las 12:00 am hasta las 04:00 am y el costo del regreso es de S/. 7.00.

Las localidades para este mega evento se están agotando, así que es el momento de conseguir la tuya.

Como se recuerda, el RTU se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el pasado 7 de octubre del 2015, con una asistencia de 20,000 personas, para deleitar con una edición en el 2016 que rompió las expectativas logrando reunir a más de 25,000 personas que vibraron de principio a fin durante más de diez horas.

En esta nueva edición se espera una asistencia de 30 mil personas y una mega producción que nos ofrecerá un escenario de 18 mts. de alto x 50 mts. de ancho, 200 luces robóticas y más de 160 mts. de pantallas leds. Un escenario de vanguardia que año a año se renueva para sorpresa del público asistente.

