Restitución de régimen laboral impedirá despidos arbitrarios

La promulgación por insistencia del Congreso de la República de la iniciativa que busca precisar el régimen laboral de los obreros de los gobiernos locales restablece un derecho que se estaba vulnerando a trabajadores que velan por la salud de la ciudadanía.

Así lo afirmó la autora de la propuesta, la congresista Milagros Salazar (FP), ante los integrantes de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (FENAOMP) que celebraron su aprobación en el pleno el 17 de este mes.

La legisladora lamentó que el Poder Ejecutivo haya observado la iniciativa legislativa que solo planteaba la precisión de que los obreros de los gobiernos regionales y locales no están comprendidos en el régimen laboral establecido por la Ley del Servicio Civil, Ley 30057 y que se rigen por el régimen laboral privado del Decreto Legislativo Nro. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

“Con esta ley se les devuelve su reconocimiento de régimen, el respeto a sus puestos de trabajo, a impedir los despidos arbitrarios, a poder contar con una visión a futuro, a planificar sus vidas y evitar que se afecten sus familias”, expresó la congresista, siendo saludada por los beneficiados.

“Cómo no reconocer a los obreros municipales, servidores que no pueden ser invisibles en su contribución con la salud de la ciudadanía, mientras a ellos no hay quien los cuide porque la misma población no lo hace ni los responsables les brindan condiciones laborales adecuadas y los colocan en riesgo de contaminación y contagio de enfermedades”, afirmó.

Más adelante, señaló que ella como enfermera velará por ellos y que fue por eso que cuando los conoció lo primero que hizo fue hacer que los vacunen contra la influenza.

Seguidamente, agradeció la confianza, el respeto y el cariño que le han mostrado y se comprometió a seguir trabajando por la salud de la población y el resguardo de sus derechos.

“Este proyecto ahora es ley, después de diez años que ustedes estuvieron en la lucha. Yo solo he sido un motorcito para hacer realidad su sueño”, anotó.

El secretario general de la FENAOMP, Mauro Chipana Huayhuas, agradeció la intervención y receptividad de Salazar De La Torre, quien dijo siempre les abrió las puertas de su despacho y escuchó sus demandas. Asimismo, saludó la unidad sindical y la disciplina con la que trabajaron para conseguir su objetivo.

En agradecimiento le impuso a Salazar el uniforme de los obreros municipales y la declaró “honoris causa” de su organización.

Otros dirigentes del sector se sumaron a la celebración, como Giovanny Haro Palomino, secretario de Juventudes de la federación y Cecilia Chipana, en representación de la CGTP.

