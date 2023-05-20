Red Bull Batalla 2023

En su décimo séptima edición, Red Bull Batalla vuelve y sigue consolidándose como la competencia de rap más importante de habla hispana. Al igual que el año pasado, Argentina contará con tres regionales previas a la Final Nacional. Esta etapa comenzará en Córdoba, este sábado 20 de mayo a las 4pm (hora peruana) en HOOD (Av. Rafael Núñez 4780, X5000 Córdoba).

La competencia, que ha sido el trampolín de artistas consagrados de la escena, como Wos y Trueno, contará con la participación de 16 MCs que se enfrentarán en una serie de batallas cara a cara en las que deberán improvisar rimas y responder a los desafíos de sus oponentes en tiempo real.

De esta regional saldrán los cuatro finalistas que participarán de la gran Final Nacional que se realizará el 28 de Octubre. Asimismo, habrá otra regional en Buenos Aires el 4 de junio, y una última por primera vez en Mendoza, el 25 del mismo mes. Así como el año pasado San Juan fue una de las provincias donde se desarrolló la competencia, en esta oportunidad será la tierra del sol y del buen vino la encargada de recibir a los mejores freestylers de la región. De esta forma, Red Bull Batalla continúa expandiéndose e impulsando la cultura en todos los rincones del país.

Los 12 finalistas se sumarán a disputar el título final con CTZ, Larrix, Jesse Pungaz y MC´s que formaron parte del podio nacional el año pasado.

LISTA DE CLASIFICADOS

Córdoba

● Alkoy

● Barto

● Bette

● Big Frey

● Cobe

● Cold

● Exe

● Fesuel

● Keidi

● Manuh

● Mono Strong

● Naista

● Nasir Catriel

● Nikkolai

● Temp

● Thorny

El jurado estará integrado por reconocidas figuras de la escena, como Stuart (campeón de FMS en 2021), Maxi y Santoz. Ellos evaluarán la habilidad de los competidores respecto a su flow, métricas, creatividad e ingenio.

Por primera vez, el host de la regional será Shulio, una figura destacada del under que, entre otras cosas, es quien está al mando de la conducción de DEM Argentina. Además, ha organizado eventos de freestyle en plazas de todo el país.

La regional de Córdoba de Red Bull Batalla Argentina será un evento imperdible para todos los amantes del rap y la cultura urbana en el país. Se trata de la competencia donde Mecha inició su camino para convertirse en el actual campeón nacional, lo cual lo llevó a representar al país y obtener el tercer puesto en la Final Internacional de la temporada pasada.

Esta y todas las regionales podrán verse vía streaming por los canales oficiales de Red Bull Batalla (Youtube, Facebook y Twitch).