¿Cómo puedo convertir mi casa en un hogar inteligente de forma fácil y segura?

Según datos de INEI, 1 de cada 2 hogares peruanos cuenta con Internet, sin embargo, muy pocos aprovechan al máximo la conectividad para hacer la vida más fácil. Por ello, EZVIZ nos explica cómo podemos convertir nuestra casa en un hogar inteligente y sin complicaciones.

Aunque suene a ciencia ficción, hoy en día tener un hogar inteligente está al alcance de todos los bolsillos. Si bien, 1 de cada 2 hogares cuenta con Internet en el Perú (57.4% según datos de INEI), son muy pocos los que aprovechan al máximo la conectividad más allá del teléfono y el televisor. Internet puede servir también para automatizar distintas funciones en casa, lo cual traduce en mayor ahorro (como en el caso de focos inteligentes) y mayor seguridad (en el caso de cámaras, sensores y otros). Tomando esto en cuenta, EZVIZ, compañía líder en seguridad electrónica, nos explica cómo podemos conectar nuestro hogar de forma fácil:

Asegúrate de contar con “buen” Internet: como primer paso para conectar dispositivos necesitamos contar con Internet, y entre más banda ancha consuman estos equipos, o más dispositivos deseemos conectar, vamos a requerir una conectividad de mejor capacidad. Por ello, asegúrate que los megas de tu plan doméstico alcancen para tus necesidades.

Empieza por lo más fácil: una forma simple para comenzar a conectar tu hogar es tomacorrientes inteligentes. Actualmente, contamos en el mercado con diversas opciones que te permitirán controlar desde tu smartphone a qué hora se encienden y apagan las lámparas y los aparatos, como el modelo T30 de EZVIZ, lo que se traducirá en un ahorro en la cuenta de la luz a fin de mes.

Cámaras para interiores y exteriores: otros equipos inteligentes que generan altos beneficios por un bajo costo son las cámaras de seguridad. Desde tu teléfono puedes ver lo que sucede en los exteriores de tu casa con los modelos H3 y H8C, que cuentan con audio bidireccional y envían alertas en tiempo real, entre otras funciones. Del mismo modo, puedes supervisar lo que sucede al interior de tu hogar, por ejemplo, si tus hijos hacen sus deberes escolares, con modelos como los modelos C2C, C6N y C6.

Mirillas y timbres inteligentes: si estás cansado de abrir la puerta para atender cada vez que tocan el timbre, y peor todavía, que toquen tu puerta por error mientras estás viendo tu serie favorita, te recomendamos instalar mirillas y timbres inteligentes, como los modelos DP2C Y DB2C que te ayudarán a atender la puerta y ver quién es sin ponerte de pie.

Suma a todo un asistente de voz: Alexa (Amazon), Siri (Apple) y Google Assistant son los reyes de los asistentes de voz inteligentes. A través de ellos puedes integrar todos tus aparatos y electrodomésticos inteligentes y dar las órdenes oportunas para utilizar los dispositivos. Ello te permitirá escuchar música y controlar todos los equipos conectados con solo hablar.