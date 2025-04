Recomendaciones para protegerse del sol durante la pandemia

Actualmente,se proyecta un aumento de casos de cáncer de piel debido a que desde hace algunos años el Perú es unos de los países con mayor radiación solar en el mundo alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado «extremo», que pone en peligro la salud de todos los peruanos.

Se podría pensar que, al estar más tiempo en casa durante este verano debido a la actual pandemia ocasionada por el coronavirus y las restricciones establecidas por el gobierno para luchar contra la emergencia sanitaria, como el acceso limitado a playas, no estaríamos expuestos a la radiación UV; sin embargo, los riesgos continúan si no se cuenta con las protecciones necesarias.

Por eso mismo, se debe continuar realizando acciones de prevención contra el cáncer de piel, pues no solo los bañistas están expuestas a los peligros de la radiación UV, también lo están las personas que laboran al aire libre, como los comerciantes, y las personas que realizan algún tipo de actividad física, los cuales a causa de la pandemia han aumentado exponencialmente.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer a través de su campaña “Ahora Protégete del Sol” y con el apoyo de Yanbal y RIMAC Seguros brindan recomendaciones a los peruanos de cómo proteger la piel de los rayos UV y así evitar enfermedades:

RECOMENDACIONES:

Realizarse un chequeo de cáncer de piel una vez al año, si detecta alguna anomalía en alguna parte de su cuerpo que ha sido expuesto al sol debe ser detectado a tiempo.

Utilizar bloqueador solar de acuerdo a la necesidad de la piel. Se recomienda aplicarlo cada media hora antes de exponerse al sol. El bloqueador debe tener una protección mínima de 30 FPS y debe aplicarse cada 2 horas.

Hidratarse bien, el golpe de calor genera que el organismo se deshidrate. Es por eso que se recomienda cargar una botella de agua.

Evitar exponerse al sol sin protección entre las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo.

Usar accesorios de protección solar: Sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro UV 400, dado que los ojos podrían sufrir severos daños como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas en el caso de los adultos mayores. Asimismo, el uso de sombrillas de colores intermedios, para protegernos de la luz del sol en todo momento.

Sobre la vestimenta se recomienda usar ropa con manga larga y de preferencia con colores claros ya que protegen más del sol. Use la ropa muy holgada para evitar insolación.

Consumir alimentos saludables Anti UV: estos los encontramos en los carotenos (frutas y verduras de color naranja, rojo y verde), omega 3 (pescados de carne oscura), cereales y frutos secos. Y además tomar mucho líquido, de preferencia agua, para evitar la deshidratación.

DATO

La Liga Contra el Cáncer realizará despistajes clínicos de cáncer de piel en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre y Lima por una donación de S/ 39.00, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Las citas podrán agendarse en web informativa www.ahoraprotegetedelsol.com, llamando a la central telefónica (01)204-0404 o a través del WhatsApp 988 562 238