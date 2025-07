¿Qué podemos hacer hoy desde casa para cuidar el planeta?

Estamos en la Semana de la Educación Ambiental en el Perú; siete días establecidos en conmemoración de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, cuya declaración habla sobre la importancia de educar sobre los problemas que afronta el medio ambiente, dando conocimientos técnicos para mejorar la vida y proteger el planeta. Y usted, ¿sabe qué debe hacer para combatir desde su espacio los efectos del cambio climático?

Statkraft Perú, compañía líder en energía renovable en Europa, ha lanzado en nuestro país Conecta con el futuro, campaña que tiene el objetivo de generar conocimiento acerca del cuidado del planeta y cómo la energía que proviene de fuentes naturales (hidroeléctrica, eólica, solar y más) es la solución a los problemas ambientales. Como parte del mismo esfuerzo de comunicación, se ha creado el Manual de la Persona Sostenible, una guía de libre descarga que aconseja cómo, día a día, podemos reducir el daño al planeta con acciones pequeñas y positivas desde nuestros espacios. Aquí, tres ejemplos para ponerlos en práctica:

· Hagamos ecoladrillos. En una sociedad donde el plástico sigue siendo predominante y con residuos que demoran entre 150 a mil años en biodegradarse, reutilizar este material es primordial. Una gran alternativa para esta labor son los ecoladrillos: botellas de plástico PET rellenas de residuos cotidianos como bolsas, envolturas de galletas, golosinas, entre otros; Cada uno de estos envases se convierte en la primera etapa de una nueva vivienda y un residuo menos que contamina nuestro ambiente. Existen organizaciones como Ecoladrillos Perú que reciben los mismos y también se puede encontrar lugares de acopio aquí: https://www.statkraft.com.pe/conecta-con-el-futuro/#/lugares-de-reciclaje.

· Creemos un biohuerto en casa. Más que grandes espacios, lo que se necesita para empezar un huerto urbano es luz natural. Luego de decidir dónde irá, el siguiente paso es la compra de macetas de 15 a 30 centímetros de profundidad, para que las raíces de verduras y plantas como la albahaca, hierba luisa, zanahorias, beterragas y más, crezcan tranquilas. El mejor periodo para iniciar es la primavera; es decir, la época del año en la que nos encontramos.

· No saquemos el auto si no es indispensable. Según el Ministerio del Ambiente, con cada kilómetro recorrido en carro se generan 190,5 kilos de CO2. Entonces, usar la bicicleta o caminar distancias cortas también puede ser un gran aporte para nuestra salud no solo ambiental, sino física y mental.

“Necesitamos pasar de usar energías fósiles a usar 100% energías renovables. Esa es la solución. Así estaremos dándole un respiro al planeta, aportando a mitigar los efectos del cambio climático, que las personas hemos generado con nuestras acciones. Por eso, es importante pensar que cada decisión que tomemos hoy tiene una consecuencia en el futuro”, indica Vanessa La Jara, Head of Office Administration de Statkraft Perú. La ejecutiva da testimonio de su experiencia con los ecoladrillos y el reciclaje de residuos en el hogar a través del siguiente video: https://youtu.be/qlFBFvtqk6U.

Para descargar gratuitamente el Manual de Persona puede entrar a http://conectaconelfuturo.pe/. Asimismo, puede participar en la conversación sobre lo que debemos hacer para cuidar el planeta en redes sociales con el hashtag #ConectaConElFuturo.