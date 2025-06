¿Qué es la huella digital y cómo puede afectar nuestra privacidad?

La huella digital es de suma importancia, pues incorpora todos los registros y datos que vamos dejando cuando utilizamos la internet. Esto puede ser muy beneficioso, ya que te permite automatizar diversos procesos y recibir información personalizada de acuerdo a historial de búsqueda. No obstante, si no es controlada puede devenir en filtración de información sensible, tanto para personas naturales como para empresas o corporaciones.

Y es que, la huella digital es uno de los temas que más preocupan a los usuarios ya que afecta directamente a su seguridad y privacidad. Cuando uno realiza compras por internet, por ejemplo, y coloca información de sus tarjetas bancarias y claves, brinda data sensible que conforma también nuestra huella digital en la web. Dado que las compras online han tomado especial relevancia en la actual coyuntura actual, es de vital importancia tener mucho cuidado y analizar donde se realizarán este tipo de transacciones.

Es por ello que, la siguiente nota, especialistas de la Escuela de Tecnologías de la Información de SENATI te explican por qué es tan importante la huella digital en qué te afecta positiva y negativamente y cómo evitar posible filtración de información.

De acuerdo a Willy Zamudio, Gerente de TI de Senati, cada vez que navegamos por la web, entregamos información muy concreta, como nuestra dirección IP, que identifica y localiza de forma inequívoca cada dispositivo en una red interna o externa, así, brindamos data sobre nuestra ubicación exacta, navegador que usamos, sistema operativo del ordenador, idioma, sexo, edad e incluso el último lugar que hemos visitado.

Sin embargo, no hay que alarmarse, pues usualmente esto no implica una ruptura a nuestra privacidad, solo una vía para que los algoritmos tengan acceso a nuestra información, a fin de poder ofrecernos productos o información acorde a nuestros intereses.

“Nuestras cookies pueden tener datos diversos, por lo que se puede generar a partir de ellas perfiles muy acuciosos e integrales, por lo general incluyen detalles sobre compras, salud, información financiera. Es por ello que se torna imperativo tener mucho cuidado con las páginas que visitamos y con quienes compartimos nuestra información personal.”, señala Zamudio de la Escuela de Tecnologías de la Información de Senati.