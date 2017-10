PUMA Y RIHANNA PRESENTARON COLECCIÓN PRIMAVERA – VERANO ‘18

Rihanna ha regresado con una fuerza dominante para presentar su más reciente colección: FENTY PUMA by RIHANNA, cuyos diseños combinan el lujo y los deportes de una manera que solo Rihanna y PUMA pueden lograr.

Fiel a su estilo, la reconocida artista continúa jugando con siluetas de género fluido y formas de gran tamaño, emparejadas con detalles sexy. Los diseños favoritos de la colección se han reinventado con nuevos materiales estacionales y colores. El traje de pista clásico ha sido actualizado inspirado en el surf, con cordones tipo bungee color neón y cuero con caucho ultra ligero. Asimismo, las icónicas leggings del lacing también fueron rediseñadas con cordones bungee y cortes up to there de colores pop.

La colección incluye por primera vez trajes de baño: mono-kinis y los bikinis, modelos perfectos tanto para streetwear como fiestas en la piscina. Estas piezas combinan muy bien con las sudaderas con capucha, las camisetas oversize con diseños gráficos, shorts de basketball y mini shorts. Los hits en neón, las impresiones en gel con aspecto húmedo, los trajes de neopreno y los detalles de parches de goma son un guiño a una moda retro del surf y los deportes acuáticos extremos.

Rindiendo homenaje a la historia de PUMA con el mundo automotor, la artista transformó el clásico equipo de carreras en un look de pasarela, adornándolo con cuero ligero, nylon y malla de tecnología de aire. Los trajes específicos para carreras y los pantalones de manejo llevan gráficos con la bandera cuadricular, así como calcomanías deportivas y equipamiento deportivo que van desde forever faster hasta forever fashion.

“The Creeper” también ha cambiado de imagen con materiales de neopreno, suelas apiladas translúcidas y cordones elásticos. Sandalias con lengüeta y tacones o con correa en el tobillo y zapatos con cordones bungee y el felino característico de la marca dividido en el talón. Además, la colección cuenta con exagerados Carry-Alls, un bolso de barril metálico, cintas taloneras de surf, chokers con la marca FentyxPUMA, Viseras de verano, gorras de béisbol y una gigantesca Bum Bag redondean los accesorios de la temporada.

“Esta colección es una mezcla entre dos mundos: motocross y surf. Definitivamente fue todo un reto reunirlos, pero siempre estoy a la altura de los desafíos. Queríamos hacer algo que fuera diferente a todo lo que habíamos hecho hasta ahora con PUMA y terminó siendo la combinación perfecta”, comentó Rihanna.

La colección FENTY PUMA by RIHANNA estará disponible en las PUMA Stores y tiendas exclusivas de Saga Falabella en marzo de 2018. Para obtener más información sobre FENTY y PUMA puedes visitar www.puma.com/rihanna o rihannanow.com.

