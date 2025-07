Proyecto de Ley del Gobierno para cambiar Ley del Notariado es de corte intervencionista

El Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el 18 de noviembre último (Proyecto 786/2021-PE), y que contiene cambios gravitantes en la Ley del Notariado-Decreto Legislativo del Notariado, es, sin duda, un planteamiento de corte intervencionista.

“Da la impresión de que lo que se quiere (con tal dispositivo) es controlar el Notariado, los Concursos de Acceso al Notariado y el Consejo del Notariado (el ente que supervisa la actuación notarial)”, ha sostenido sobre el particular, y con firme convicción, el Notario Carlos Enrique Becerra Palomino, Decano del Colegio de Notarios de Lima (CNL) y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú.

El representante del Notariado nacional ha sido más específico aún, pues afirmó, en enero último, que con esta propuesta (el Proyecto gubernamental) se da la impresión “de que lo que se quiere es intervenir inadecuadamente en la función notarial en el país”.

Es decir, lo que el Poder Ejecutivo pretendería es manejar y controlar a su antojo a todo el Notariado.

Pero, ¿cómo así es que este gremio ha llegado a esta convicción? Como se informó en la Revista Institucional del Colegio de Notarios de Lima Fe Notarial (Ediciones 8-2021 y 9-2022), la historia comenzó el 18 de noviembre de 2021, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto 786/2021-PE, que plantea cambios gravitantes y equivocados al Decreto Legislativo 1049 o Decreto Legislativo del Notariado.

El Proyecto de Ley gubernamental pretende modificar 12 artículos y la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado.

El Poder Ejecutivo apunta a que, por ejemplo, “de manera progresiva, cada distrito, cuenta (cuente) con, por lo menos, un Notario” (Acápite a.-, Art. 5, Creación de plazas notariales).

Sobre ello, el Pdte. de la Junta de Decanos afirmó que en lo que respecta a la creación de plazas notariales, lo que dice el Tribunal Constitucional es que dichas plazas deben obedecer a la realidad social, donde se contemple el desarrollo económico y social de la zona, el volumen contractual, la Población Económicamente Activa (PEA) y la infraestructura notarial, principalmente.

Becerra sostiene que pretender crear en cada distrito una plaza notarial, en forma progresiva; es decir, no la totalidad en este momento, es solo una propuesta de “tipo político, populista”.

En la actualidad, el número de Notarios en el país se establece así: cada provincia que cuente al menos con 50 mil habitantes, deberá tener al menos dos Notarios; y por cada 50 mil habitantes más, se debe contar con un Notario adicional (Art. 5 de la Decreto Legislativo del Notariado).

Si existen en el Perú 1874 distritos, se crearía más de 1250 nuevas plazas notariales.

Sostuvo, también, que el número de Notarios debe ser una cantidad regulada por las necesidades de la población y que garantice que la función notarial se desarrolle en condiciones óptimas y, así, se brinde Seguridad Jurídica a la sociedad. “Ni poco, porque se resiente la atención a la ciudadanía; ni mucho, porque se resiente el ejercicio profesional”, subrayó.

Otra falla del Proyecto de Ley del Ejecutivo, opinó el Pdte. de la Junta de Decanos, es pretender que el Consejo del Notariado (ente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que supervisa la labor notarial) cree y convoque las plazas notariales (facultad de cada uno de los Colegios de Notarios del país), varíe la composición de sus miembros y, además, cambie la composición de quienes integran el Jurado Calificador de los Concursos para Acceso a la Función Notarial.

El Consejo del Notariado tiene 4 miembros: el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su representante, el Fiscal de la Nación o su representante, el Decano del Colegio de Abogados de Lima o su representante; el Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú o su representante, el Decano del Colegio de Notarios de Lima o su representante.

El Proyecto del Ejecutivo plantea retirar al Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y al Decano del Colegio de Notarios de Lima, reemplazándolos por el Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y el Superintendente Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), respectivamente.

El Pdte. de la Junta de Decanos afirma que el interés del Poder Ejecutivo es tratar de controlar el Consejo del Notariado, eliminando al Decano del CAL y al Decano del CNL. Refirió que, en realidad, “existe la pretensión (de parte del Consejo del Notariado) de convocar a los Concursos de Acceso a la Función Notarial, lo que corresponde a los Colegios de Notarios”.

Igual ocurre, señala, con la conformación del Jurado Calificador de los Concursos Públicos para el Acceso a la Función Notarial. Este tiene los siguientes miembros: Presidente del Consejo del Notariado, representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Decano del Colegio de Notarios donde se convoca el Concurso, Pdte. de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Decano del Colegio de Abogados donde se ubica la plaza notarial.

El proyecto del Ejecutivo prevé retirar del Consejo al Pdte. de la Junta de Decanos y reemplazarlo por un representante más del Sector Justicia. Con ello, el Gobierno tendrá mayoría en el Jurado Calificador.

“Los Concursos Públicos tienen que ser transparentes. Los miembros del Jurado no deben ser personas dependientes del Estado, y generar una mayoría al momento de las decisiones. Es decir, los representantes del Gobierno son actualmente dos y se pretende aumentarlos a tres, con lo cual el Gobierno de turno tendría mayoría en el Jurado Calificador; siendo, además, que el mencionado Jurado podrá funcionar con tres miembros”, ha advertido el Pdte. de la Junta Decanos.

Y ha agregado, con preocupación: “Se da a suponer que el Gobierno quiere nombrar a los Notarios a su libre elección”.

En efecto, sería perjudicial para la función notarial y para la Seguridad Jurídica que el Poder Ejecutivo cope el Notariado, lo someta políticamente, maneje el Consejo del Notariado y los Concursos de Acceso al Notariado. La fe notarial y la Seguridad Jurídica no pueden estar en manos del Gobierno de Turno y de sus apetitos.

Cabe anotar que el Ministerio de Justicia y DD. HH. propició el errado Proyecto de Ley 786/2021-PE. En aquella época el Dr. Aníbal Torres Vásquez era el titular de ese Sector. Hoy es el Pdte. del Consejo de Ministros.

El 3 de marzo del presente, durante una conferencia de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros, el Dr. Torres sostuvo, en forma equivocada y con afán agraviante, que los Notarios forman parte de un oligopolio; como si este gremio fuera un grupo comercial que concentra una oferta económica escasa.

Los Notarios, aclaró el Decano del CNL, dan fe de los actos y contratos, por encargo del Estado. No son comerciantes. Pretender confundir a la población con acepciones que no corresponden a la verdad no es correcto.

De modo que el “viejo cuento” de que los Notarios forman un oligopolio es falso. Los Notarios ejercen con altos niveles de suficiencia y sentido ético. La ciudadanía los respalda y puede dar fe de ello.