“Por primera vez un ministro de Salud del Perú participó en reuniones de la OCDE”

En reunión con directores y presentación de la viceministra de Salud Pública informó la metas que debemos alcanzar para incorporarnos a este bloque

El Ministro de Salud, Fernando D’Alessio Ipinza, informó esta tarde que por primera vez un ministro peruano de esta cartera participó en las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se desarrolló a inicios de semana en París, Francia. Esta afirmación la realizó durante la presentación de la viceministra de Salud Pública, Monica Meza García, que se realizó en el paraninfo del Minsa.

“Fue la primera vez que un ministro de Salud de Perú participó en la OCDE. Me ha causado gran preocupación la indiferencia que ha tenido nuestro país respecto a estas reuniones. Esta es una organización de gran prestigio y tiene 35 países miembros. Cuando un país pertenece a este grupo es porque no hay pobreza, no hay anemia, se ha reducido el VIH y la tuberculosis al mínimo y se tiene una educación de primer nivel”, subrayó

Indicó que la gran tarea que va a emprender su gestión es alcanzar los estándares que exige la OCDE para ser incorporados a este bloque, en un plazo de un año, para lo cual exhortó a los jefes de las diferentes direcciones del Minsa a trabajar arduamente para lograr este objetivo.

Señaló que según el diagnóstico de la OCDE el Perú debe trabajar tres aspectos en salud para lograr su incorporación a este bloque: “primero debemos tener la visión clara de la salud que queremos entregar a los ciudadanos en los próximos 10 años. En segundo lugar, la descentralización y fragmentación del sistema de salud no ha ayudado a los logros que se esperaban alcanzar y, finalmente, existe una data dispersa y fragmentada que impide que tengamos los mismos criterios y estándares para brindar un mejor servicio”, dijo.

Añadió que el año 2018 el Seguro Integral de Salud (SIS) será universal para todos los recién nacidos. Asimismo precisó que se recuperarán los hospitales que han quedado abandonados por una inadecuada gestión de los gobiernos regionales.

DESIGNAN VICEMINISTRA DE SALUD PÚBLICA

El ministro Fernando D’Alessio, designó a la médico cirujano, Monica Meza García como viceministra de Salud Pública del Minsa, en reemplazo de Juan Arroyo Laguna. El nombramiento se oficializó mediante Resolución Suprema 026-2017-SA que se publicó en El Peruano.

Durante la presentación de la funcionaria, el titular del Minsa manifestó que su incorporación al viceministerio de Salud Pública le dará el empuje al sector salud para alcanzar los estándares que exige OCDE y lograr la incorporación de nuestro país en este bloque.

