Presupuesto público: no más deudas por pago de alquileres

Con la presencia del ministro de Economía, Carlos Oliva, la Comisión de Presupuesto retomó hoy martes su labor aprobando algunos artículos del proyecto de ley de Endeudamiento para el año fiscal 2019 que quedaron pendientes.

Los congresistas presentes, entre ellos Oracio Pacori, expresaron que no se quiere obstruir el debate y éste último afirmó cómo liberar recursos y a qué sectores se va a destinar.

El titular del MEF respondió que se está dentro un marco presupuestario y que habrá inversiones públicas solo se libera recursos por administración de la deuda. Estuvo de acuerdo en que puede haber una lista de sectores por priorizar.

Señalo que no estaba de acuerdo en endeudarse para construir locales ni alquilarlos y que una propuesta de este tipo no debería pasar. La solución no va por endeudarnos; se debe hacer un análisis de todos los locales dentro del sector público. Hay locales a los que se les puede dar mejor uso”, acotó el ministro.

La congresista Úrsula Letona propuso y se aprobó, con cargo a redacción, que haya una lista genérica de gastos y otra de prioridades, aquellas que tengan un gasto productivo.

En seguida la comisión, bajo la presidencia del titular, Percy Alcalá, reanudó la aprobación de los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el próximo año. Se inició con el artículo 29, que quedó pendiente.

Me gusta: Me gusta Cargando...