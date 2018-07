Presidente Vizcarra anuncia comisión para reformar el Poder Judicial

Estará conformada por expertos que elaborarán proyecto antes del 28 de julio

El presidente Martín Vizcarra anunció hoy que el Poder Ejecutivo conformará una comisión para reformar el Poder Judicial, la cual estará integrada por un equipo de reconocidos expertos en la materia por su trayectoria y su ética personal y profesional.

En un pronunciamiento público emitido en Palacio de Gobierno, el Jefe del Estado precisó que esta comisión deberá diseñar un proyecto de reforma, el cual presentará personalmente cuando acuda el próximo 28 de julio al Congreso de la República para emitir su Mensaje a la Nación.

“No hay tiempo que perder y estamos actuando con rapidez y seriedad para generar cambios que el Perú reclama”, manifestó.

El Mandatario refirió que los graves hechos conocidos en los últimos días y que involucran a magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) revelan el “enorme grado de inmoralidad” con el que actúan quienes están llamados a administrar justicia.

Muestra también, añadió, la existencia de “mecanismos, prácticas y vicios” que pervierten y contaminan la administración judicial, los cuales deben ser erradicados.

“No podemos esperar más”, manifestó.

Sostuvo que todas las medidas dispuestas para solucionar este problema resultarán insuficientes para dar solución al problema de fondo, si se mantienen las mismas redes y prácticas que corrompen y envilecen a la administración judicial.

Al afirmar que asume plenamente su responsabilidad para liderar la “impostergable reforma política, reforma integral del Estado y del sistema de justicia” en Perú, añadió que su gobierno emprenderá dicha tarea para construir un sistema judicial “eficaz, oportuno, transparente eficiente e incorruptible”.

“El sistema judicial no debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino que tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario de todos los ciudadanos a él. No hay seguridad jurídica sin un buen sistema de justicia y sin este requisito no hay estabilidad institucional, ni inversiones, ni desarrollo económico y social. No hay desarrollo con corrupción”, manifestó en el pronunciamiento emitido junto al jefe del Gabinete, César Villanueva, y al ministro de Justicia, Salvador Heresi.

El Presidente enfatizó en que ninguna fuerza política, ningún miembro de la administración judicial y ningún peruano de buena voluntad podría oponerse a una reforma de fondo del Estado y de la justicia.

“En ese sentido convoco a todos los peruanos para unirse a esta lucha desde el rol que nos corresponde. Este es el momento de cambiar al Perú”, manifestó.

“Renuevo mi compromiso con el Perú por la lucha frontal contra la corrupción y, repito, vamos a hace lo mejor para el país, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, y en el lugar donde se encuentren. Tengo fe en que juntos cambiaremos el país”, concluyó.

(Fuente: Andina)

