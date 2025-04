Presidente Sagasti: “La vacuna es el mejor escudo contra el COVID-19. Todos debemos vacunarnos”

• Mandatario entregó 17,550 dosis de Pfizer que servirán para la inmunización de adultos mayores de esta región del sur del país.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, remarcó hoy desde el Cusco que la vacuna es el mejor escudo contra la COVID-19 y, en tal sentido, sostuvo que todos deben vacunarse para protegerse de esta enfermedad.

El jefe del Estado entregó esta mañana 17,550 dosis de la vacuna de Pfizer a la región Cusco, que servirán para la inmunización de adultos mayores de esta jurisdicción del sur del país

“Quisiera mencionar algo que nos preocupa un poco. Lo que hemos visto es que hay algunas personas, en las encuestas que hemos hecho tratando de sondear cómo piensa la ciudadanía, que no quieren vacunarse. Esto no es solo un fenómeno en el Perú, también lo es en otras partes del mundo”, advirtió.

En esa línea, indicó que “hay un porcentaje, que en algunos casos es el 10 y en otros el 15 o un poquito más, que, a pesar de saber que la vacuna es la mejor protección, deciden no vacunarse”.

“De esta manera, se ponen en peligro a sí mismos, pero también a sus familias, a sus amigos, a las personas con las cuales tienen contacto”, anotó.

La vacuna es la mejor protección

“Por favor, vacúnense todos. Tenemos la disponibilidad de hacerlo y la vacuna, está comprobado, es el mejor escudo, la mejor protección”, manifestó el jefe del Estado desde el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, adonde llegó acompañado por los ministros del Ambiente, Gabriel Quijandría; de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y de Salud, Óscar Ugarte.

“Seguiremos teniendo el número de vacunas para inmunizar a todos los adultos mayores. Por favor, aquellos que todavía tienen alguna duda, despéjenla, de tal manera que podamos usar todas las dosis que hemos comprado para ustedes, queridos adultos mayores”, señal.

Durante el acto de entrega, que se realizó en el terminal aéreo y contó con la presencia del gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente; el presidente Sagasti remarcó que los cuatro millones 300 mil adultos mayores de 60 años del país serán inmunizados antes que finalice el Gobierno de Transición y de Emergencia.

Precisó que el lote entregado hoy se suma a las 14,040 dosis de Pfizer enviadas ya a la región, lo cual totaliza 31,590 dosis de las 145,000 asignadas a la región Cusco para la vacunación de los adultos mayores.

“El resto de las dosis están distribuyéndose por todo el territorio nacional y también por Lima Metropolitana. Los gobernadores, agrupados en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, han conversado y llegado a acuerdos con el ministro de Salud, para planificar ordenadamente la entrega de las vacunas a todas las regiones, de modo que puedan vacunar a los adultos mayores”, destacó.

“Sabemos que las regiones están haciendo todo el esfuerzo y, en ese sentido, iremos entregando las dosis a medida que avancen los esfuerzos de vacunación y que nos lleguen las vacunas que ya están contratadas con diferentes proveedores”, indicó.

El mandatario subrayó la importancia de que todas las regiones, con la colaboración de los alcaldes provinciales y distritales, cumplan con el plan de vacunación de manera adecuada, para asegurar a los adultos mayores la protección que merecen.

Al recordar que anoche llegaron al país 200,070 dosis de vacunas Pfizer, señaló que durante el mes de mayo se recibirán más de dos millones 982 mil dosis de Pfizer y medio millón de AstraZeneca, estas últimas fueron adquiridas por medio del mecanismo Covax Facility.

Asimismo, recalcó que ya se tienen contratos firmes por 48 millones de dosis de vacunas, lo que asegura que se recibirá la suficiente cantidad de dosis para vacunar a toda la población mayor de 18 años.

“Sin embargo, seguimos negociando y esperamos, en los próximos días o semanas, concretar acuerdos adicionales con otros proveedores de vacunas, de tal manera de ampliar el número de dosis que asegurará no solo la vacunación de los mayores de 18 años en todo el Perú, sino también dejará al próximo gobierno suficientes dosis para seguir vacunando”, resaltó.

En otro momento, el jefe del Estado recordó que hace un par de semanas comenzó la inmunización de los adultos mayores de 80 años y que a partir de mañana empezará la vacunación a los adultos mayores de 70 años de Lima y Callao.



“De esta forma estamos protegiendo a los más vulnerables, ya que el 70 por ciento de los fallecimientos por la COVID-19 se ha dado en adultos mayores”, apuntó.

En declaraciones a la prensa, el mandatario exhortó a los dos candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral a debatir con respeto y ratificó que el Ejecutivo mantendrá una estricta neutralidad.

“El Gobierno de Transición y de Emergencia ha decidido mantener una estricta neutralidad en el proceso electoral. Lo hemos demostrado en la primera vuelta, en la cual no ha habido la más mínima interferencia por parte del Gobierno. Al contrario, hemos apoyado a la ONPE y a las otras organizaciones electorales para que realicen elecciones limpias, transparentes, ordenadas”, subrayó.



Banda ancha

El presidente Sagasti también informó que ya se ha concluido con el proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad en la región Cusco, que estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Con una inversión de 239 millones de soles hemos instalado 2,105 kilómetros de fibra óptica, que benefician a 171 localidades de la región Cusco y a 190 mil ciudadanas y ciudadanos aproximadamente. De esta forma, 615 instituciones públicas, entre colegios, postas, comisarías, estarán interconectadas con redes de alta velocidad, para mejorar el servicio que prestan a la ciudadanía”, resaltó.

“El Gobierno de Transición y de Emergencia se preocupa por todos los peruanos y peruanas y por todas las regiones, provincias y distritos”, afirmó para instar a la ciudadanía a seguir respetando los protocolos de salud y extremando las medidas de seguridad, pues no se debe bajar la guardia en la lucha contra la COVID-19.

Luego, el mandatario, junto a su comitiva y al gobernador Benavente, se trasladó a la sede del “Colegio de Señoritas Educandas», para supervisar la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores cusqueños. En el plantel educativo visitó varios puestos de vacunación y dialogó con adultos mayores que fueron inmunizados.

Acuerdo de conservación

Como parte de su visita de trabajo, el jefe del Estado también llegó al distrito de Challabamba, en la provincia de Paucartambo, para liderar la suscripción de un acuerdo de conservación del Parque Nacional del Manu entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la empresa Amarumayu SAC y la Asociación de Agroexportadores Ukumari Paucartambo.

El acuerdo beneficiará a 51 familias del valle del Mapacho y permitirá la conservación de 408 hectáreas en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, así como el trabajo conjunto entre el Estado, mediante el Sernanp, el sector privado y las comunidades nativas y campesinas.

Durante su intervención, el presidente Sagasti sostuvo que el acuerdo firmado es el resultado de un esfuerzo conjunto de comunidades, empresarios y el Estado, para promover de manera sostenible nuestros productos originarios, tanto para el consumo nacional como para exportación; y destacó el trabajo que realiza el Sernanp en el mantenimiento y conservación de las regiones naturales.

En dicha localidad, el mandatario fue recibido por el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa; la alcaldesa distrital de Challabamba, Sorayda Cjuno Córdova; y el burgomaestre provincial de Paucartambo, Edgar Mamani; y sostuvo un encuentro con productores agrícolas y artesanos que exhibieron sus diversos productos.

Al ratificar el compromiso del Gobierno con la reactivación económica en armonía con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, remarcó que el convenio “es un ejemplo de lo que se puede hacer en conjunto para generar trabajo, promover las exportaciones no tradicionales y el comercio justo y sustentable, en perfecta armonía con la protección del medio ambiente y de la fauna y flora de las áreas naturales protegidas”.

Además del gobernador regional del Cusco y los burgomaestres citados, en el acto de suscripción también estuvieron presentes los embajadores de la República Federal de Alemania, Stefan Herzberg; y del Reino Unido e Irlanda del Norte, Kate Harrison; el gerente general de Amarumayu SAC, Bernardo Suárez; y el presidente de la Asociación de Agroexportadores Ukumari Paucartambo, Ricter Cárdenas; así como los titulares del Ambiente y de Comercio Exterior y Turismo.

Antes de regresar a Lima, el jefe del Estado sostuvo una reunión de trabajo con las principales autoridades de la región Cusco.

En la cita participaron el gobernador regional, el presidente del Consejo Regional, Néstor Velasco; y los alcaldes provinciales de La Convención, Hernán de la Torre; de Anta, William Loaiza; de Acomayo, Alejandro Pumachapi; de Canas, Pablo César Chaiña; del Cusco, Víctor Boluarte; de Paruro; Wilberth Villacorta; de Paucartambo, Edgar Mamani; y de Quispicanchi, Manuel Jesús Sutta.

Asimismo, los burgomaestres provinciales de Urubamba, Luis Valcárcel; de Chumbivilcas, Nadia Pallo; de Espinar, Lolo Arenas; y de Canchis, Kari Erlinda Macedo; y los congresistas Matilde Fernández y Alexander Hidalgo; así como los titulares del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, y de Salud.