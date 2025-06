Presidente Castillo: Gobierno hace esfuerzos para revertir incremento de canasta básica

En el marco de la reunión que sostuvo hoy con el gremio de expendedores y voceadores de diarios, el jefe de Estado, Pedro Castillo, explicó que el incremento de los precios del pan, del dólar o del gas no se debe a que haya llegado un hijo del pueblo al gobierno, sino que tienen “el temor de que demostremos que sí podemos trabajar para el pueblo”.

«El incremento del costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El incremento del costo del gas no es porque hayamos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas, se ha venido gobernando siempre pensado en los de arriba y tienen el temor que,

en poco tiempo, demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo», expresó.

El mandatario ratificó que su gobierno es para todos los peruanos y, como tal, trabajará en unidad y sin miramientos, pese que hay sectores que piensen diferente.

“Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá hay un gobierno para todos los peruanos y que vamos a trabajar para todos, y llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin juzgamientos”, aseguró.

Remarcó que su gobierno tiene una línea trazada para trabajar por los derechos laborales de los menos favorecidos. “Cuando haya algunas intensiones que vayan en contra de los derechos laborales, en contra de las personas que hemos batallado en calles y plazas, sabemos muy claro por qué y por quiénes estamos acá”, dijo.

“Vengo a decirles acá que estaré siempre al frente para sacar la cara por el pueblo que trabaja, porque para los hombres que lustramos los zapatos, vendemos un helado, un periódico (…) sabemos que ese trabajo es dignidad y es el que fortalece a la familia”, indicó.

Durante su encuentro con el gremio de canillitas, Castillo Terrones refirió que es importante comprender que el desarrollo del país se logrará trabajando, con honradez, sin corrupción y con educación.

“No abusen más de los canillitas, de los campesinos, los obreros, los campesinos, los maestros, los médicos. Vamos a sacar adelante a este país trabajando, educando a nuestros hijos, atendiendo a nuestros hermanos, a nuestras familias. Ya salió la ley de los canillitas, nos falta reglamentarlo, para que nuestros hermanos tengan todo el derecho”, refirió.

Recalcó que su gobierno pone a disposición de la población los ministerios y todos los espacios para dialogar con las autoridades del Ejecutivo. Además, hizo una convocatoria abierta a los profesionales, a los hijos del pueblo, para trabajar juntos y asumir el reto de este gobierno para el pueblo.

Fuente: Agencia Andina