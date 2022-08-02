20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
InicioPolíticaPresidenta del Congreso: "Aquí no se va blindar a nadie"
Política

Presidenta del Congreso: «Aquí no se va blindar a nadie»

La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, reafirmó su compromiso de luchar frontalmente contra la violencia hacia las mujeres y los niños, durante su gestión al frente de ese poder del Estado.

Al referirse a los lamentables casos de agresión sexual que involucran al parlamentario Freddy Diaz Monago y al asesor Rafael Franco Moreno, conocidos el fin de semana pasado, lamentó que nuestro país esté viviendo una situación de ataque constante contra las mujeres.

“Nadie va a blindar a nadie (…) Si son congresistas los que están cometiendo esos actos de esa naturaleza definitivamente aquí no se va a blindar”, afirmó Camones Soriano.

Al mismo tiempo, saludó que la Comisión de Ética Parlamentaria se reúna este mañana para analizar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago, y confió en que este caso se resuelva en forma célere.

La titular del Parlamento ratificó el compromiso del Parlamento Nacional de velar por el estricto respeto a la libertad de prensa.

Sobre su participación, junto a otros parlamentarios, en el Clásico Independencia realizado el 29 de julio en el Hipódromo de Monterrico, a invitación del presidente del Jockey Club, Alejandro Aguinaga, actual legislador, aclaró que se trata de un acto que forma parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, al cual asisten normalmente el presidente de la república y el titular del Congreso.

“El contexto de esa foto difundida es la recepción que hace el señor Aguinaga a los invitados, entre ellos, la vicepresidenta Dina Boluarte. Ahí no se ha tratado temas políticos, sino temas protocolares”, aseguró.

Fuente: Agencia Andina

